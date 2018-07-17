Edis'e sahnede büyük şok: Her gün benimle o

Popçu Edis Görgülü önceki gün Altınoluk'ta sahnedeydi. Genç şarkıcıyı izlemeye gelenler arasında annesi Sevil Görgülü de vardı. Sevil Görgülü oğlunu öpmek için sahneye yaklaştığında özel güvenliğin uyarısıyla karşılaştı. Edis duruma gülerek cevap verdi ve mikrofonla 'Yaklaşmasını istemedi. Her gün benimle o' dedi. Bunun üzerine salonda kahkahalar yükseldi.

EDİS KİMDİR? 28 Kasım 1990 yılında dünyaya gelen Edis Görgülü Londra’da dünyaya gelmiştir. 4 yaşlarında piyano çalmaya başlayan Edis Görgülü bir çok tiyatro oyununda yer almış aynı zamanda İzmir Kent Orkestrası’nda solistlik yaparak kendini geliştirmiştir.

Edis oyunculuk deneyimini ilk olarak Fox Tv ekranlarında yayınlanan Dinle Sevgili dizisinde Barış karakteri ile gerçekleştirmiş 1 Aralık 2014 yılında ise söz ve müziği kendisine ait Benim Ol şarkısı ile müzik piyasasına hızlı adım atmıştır. Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu olan Edis son olarak Yavuz Sultan Selim köprüsünde Dudak şarkısına çektiği klip ile gündeme gelmiştir.