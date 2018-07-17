Edis'e sahnede büyük şok: Her gün benimle o

Şarkıcı Edis Görgülü, önceki gün Altınoluk Amfi Tiyatro'da sevenleriyle buluştu. Popçu Edis Görgülü önceki gün Altınoluk'ta sahnedeydi. Genç şarkıcıyı izlemeye gelenler arasında annesi Sevil Görgülü de vardı.

Sevil Görgülü oğlunu öpmek için sahneye yaklaştığında özel güvenliğin uyarısıyla karşılaştı. Edis duruma gülerek cevap verdi ve mikrofonla 'Yaklaşmasını istemedi. Her gün benimle o' dedi. Bunun üzerine salonda kahkahalar yükseldi.