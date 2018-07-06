Edis'e sahne şoku! Kadın hayranı sahneye bir anda atladı ve...

Genç kızların büyük hayranlık duyduğu şarkıcı Edis önceki akşam Bostancı Gösteri Merkezi'nde 'Sınavdır Geçer' partisinde sahne aldı. 2 bin 500 kişinin katıldığı konserde Edis şarkılarıyla gençlere unutulmaz anlar yaşattı. Üniversite sınavına giren gençler Edis'in şarkılarıyla stres attı. Öte yandan bir kadın hayranın sahneye atlaması Edis'e zor anlar yaşattı.
EDİS'E SAHNE ŞOKU: Öğrencilerin sınav stresini attığı konserde ilginç anlar yaşandı. Konserin sonuna doğru bir kadın hayranının güvenlik bariyerinin üzerinden atlayarak Edis'e sarılması, salonda çığlıkların kopmasına sebep oldu. Uzun uzun Edis'e sarılan genç kadının, “Öpmezsen sahneden inmem” dedi. Şarkıcı hayranını öperek sahneden aşağı indirebildi.
İşte Edis'in kadın hayranının sahneye çıktığı o anlar ve konserden görüntüler...
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