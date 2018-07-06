Edis'e sahne şoku! Kadın hayranı sahneye bir anda atladı ve...

Şarkıcı Edis geçtiğimiz gün Bostancı Gösteri Merkezi'nde üniversite sınavına giren gençler için konser verdi. 'Sınavdır Geçer' adıyla düzenlenen partide sahneye atlayan kadın hayranlardan biri Edis'e zor anlar yaşattı

Edis'e sahne şoku! Kadın hayranı sahneye bir anda atladı ve...

Genç kızların büyük hayranlık duyduğu şarkıcı Edis önceki akşam Bostancı Gösteri Merkezi'nde 'Sınavdır Geçer' partisinde sahne aldı. 2 bin 500 kişinin katıldığı konserde Edis şarkılarıyla gençlere unutulmaz anlar yaşattı. Üniversite sınavına giren gençler Edis'in şarkılarıyla stres attı. Öte yandan bir kadın hayranın sahneye atlaması Edis'e zor anlar yaşattı.

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Edis'e sahne şoku! Kadın hayranı sahneye bir anda atladı ve...

EDİS'E SAHNE ŞOKU: Öğrencilerin sınav stresini attığı konserde ilginç anlar yaşandı. Konserin sonuna doğru bir kadın hayranının güvenlik bariyerinin üzerinden atlayarak Edis'e sarılması, salonda çığlıkların kopmasına sebep oldu. Uzun uzun Edis'e sarılan genç kadının, “Öpmezsen sahneden inmem” dedi. Şarkıcı hayranını öperek sahneden aşağı indirebildi.

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Edis'e sahne şoku! Kadın hayranı sahneye bir anda atladı ve...

İşte Edis'in kadın hayranının sahneye çıktığı o anlar ve konserden görüntüler...

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Edis'e sahne şoku! Kadın hayranı sahneye bir anda atladı ve...

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