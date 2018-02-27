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Edirne'de yoğun kar yağışı! Okullar tatil mi?

Edirne hava durumu... Edirne Valiliği, yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitime bir günlüğüne ara verildiğini duyurdu. Meteoroloji, kar yağışının 28 Şubat çarşamba gününe kadar etkili olacağını duyururken, kar yağışı nedeniyle şehir içi trafiğinde aksamalar meydana geldi.

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Eklenme Tarihi: 26-02-2018 21:07 - Güncelleme: 27-02-2018 00:07

EDİRNE'de yoğun kar yağışı hayatı felç etti. Edirne Valiliği, yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde (27 Şubat) eğitime bir günlüğüne ara verildiğini duyururken, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personel de yarın izinli sayılacak. Bu arada Kırklareli'ni  Demirköy ilçesinin Mahyatepe mevkisinde ise 30 santimetreye ulaştı. 

Edirne'de kar yağışı yoğun şekilde etkili oluyor. Dün akşam saatlerine kadar ince ince ve zaman zaman da sulu şekilde yağan kar bir anda yoğun olarak yağmaya başladı.

Kısa sürede zemin ve çatılar beyaz örtüyle kaplandı.

KAR YAĞIŞI DEVAM EDECEK

Hava sıcaklığının 1 derece ölçüldüğü kentte kar yağışının sabaha kadar devam etmesi bekleniyor. Tahminlere göre hava sıcaklıkları gece saatlerinde sıfırın altında 5'e kadar düşecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Edirne'de önümüzdeki iki gün boyunca kar yağışının devam etmesi bekleniyor.

Kısa sürede yolları da beyaza bürüyen kar nedeniyle özellikle uluslararası statüdeki Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarına giden yolların kapanmaması için ekipler önlemlerini aldı. Teyakkuz durumuna geçen ekipler, gerektiğinde müdahale için küreme yapmak amacıyla sınır kapıları yakınlarına konuşlandırıldı.

Kar sevincini mikrofonla böyle haykırdı!

Bu arada pek çok Osmanlı eserine de ev sahipliği yapan Edirne'de kar yağışı başta Selimiye Camisi ve tarihi köprüler olmak üzere kültürel varlıklarda seyre doyulmaz manzaralar oluşturdu.

KIRKLARELİ

Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgasının etkisi altındaki Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.
Demirköy ile Dereköy Sınır Kapısı'nda dün başlayan kar yağışı, etkisini arttırdı.

Kar kalınlığı Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı'nda 10, Demirköy ilçesinin Mahyatepe mevkisinde ise 30 santimetreye ulaştı.
Kar yağışının etkisini arttırdığı Demirköy ilçesinde ise sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 20 metreye düştüğü bölgede sürücüler zor anlar yaşadı.

Bazı sürücüler ise kar yağışı nedeniyle yolda kaldı. Karayolları 15. Şube Şefliği ekipleri de kar yağışının etkili olduğu bölgede çalışmalarına başladı. Trafik ekipleri, kar yağışının etkili olduğu bölgelerde araçların zincirsiz ilerlemesine izin vermiyor.

Hava sıcaklığının eksi 1 derece ölçüldüğü kentte, Çarşamba gününe kadar kar yağışının etkili olması bekleniyor.

Kırklareli'nde okullar tatil mi? 27 Şubat tatil mi?

 

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