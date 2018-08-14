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Edirne'de tutuklanan Yunan askerler hakkında karar

Edirne'de tutuklanan Yunan askerler hakkında karar

Edirne'de askeri yasak bölgede yakalandıktan sonra tutuklanan 2 Yunan askerinin tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karar verildi.

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Eklenme Tarihi: 14-08-2018 19:13 - Güncelleme: 14-08-2018 19:13

Edirne'de askeri yasak bölgede yakalandıktan sonra tutuklanan Yunanistan ordusuna mensup 2 askerin tutuksuz yargılanmak üzere tahliyelerine karar verildi.

54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı "Hudut Kartalları" adlı sınır birliği ekiplerinin devriye görevi sırasında Pazarkule yakınlarında 1 Mart'ta yakalandıktan sonra tutuklanan Yunanistan ordusundan Teğmen Aggelos Mitretodis ile Astsubay Çavuş Dimitros Kouklatzis'in tutukluluk hali değerlendirildi.

DURUŞMADA AVUKATLAR HAZIR BULUNDU

2. Sulh Ceza Hakimliği'nde yapılan duruşma için Mitretodis ve Kouklatzis, tutuklu bulundukları Edirne F Tipi Cezaevi'nden güvenlik önlemleri eşliğinde Edirne Adliyesi'ne getirildi. Duruşmada avukatlar da hazır bulundu.

Yunan askerleri Mitretodis ve Kouklatzis, savunmalarında sınırı yanlışlıkla geçtiklerini ileri sürerek, tahliyelerini talep etti.

Hakimlik, askerlerin tahliyesine karar verdi.

2 YUNAN ASKERİ, ASKERİ YASAK BÖLGEDE YAKALANDI

Edirne'de 1 Mart'ta, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı "Hudut Kartalları" adlı sınır birliği ekipleri, devriye görevi sırasında Pazarkule yakınlarında Yunanistan ordusuna mensup teğmen ve astsubay çavuş rütbelerindeki 2 askeri, askeri yasak bölgede yakalamıştı. Tüfeklerine el konulan askerler, Edirne Jandarma Komutanlığı'na teslim edilmişti.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan ve adliyeye çıkarılan 2 asker, savcılıktaki ifadelerinin ardından, "askeri casusluğa teşebbüs" ve "askeri yasak bölgeye girmek" suçlarından tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmişti.

YUNAN ASKERLER YASAK BÖLGEYE GİRME SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Hakimlik, 2 Mart'ta Teğmen Aggelos Mitretodis ile Astsubay Çavuş Dimitros Kouklatzis'in askeri yasak bölgeye girmek suçundan tutuklanmasına karar vermişti.

İki asker ifadelerinde, karda gördükleri ayak izlerini takip etmeleri sonucu Türk tarafına geçtiklerini ve cep telefonlarındaki görüntüleri, üst rütbelilere göndermek amacıyla kaydettiklerini öne sürmüşlerdi.

ÇİPRAS'TAN TÜRKİYE MESAJI

Yunanistan Başbakanı Alexis Çipras, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Yunan askeri subayının serbest bırakılması, bölgedeki dostluk, iyi komşuluk ve istikrarı güçlendirmeye yardımcı olacak bir adalet eylemidir” ifadelerini kullandı.

Çipras, iki askerin özgürlüğünü de selamladı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Misafir 14 Ağustos 2018 19:50 Tutuksuz yargilanmayi bizim kadar uygulayan ülke var mıdır

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