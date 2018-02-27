Edirne'de okullar tatil mi 27 Şubat Valilik kar tatili açıklaması

Edirne'de bugün okullar tatil mi, 27 Şubat Salı kar tatili haberi Edirne Valiliği'nden geldi. Edirne'de bugün yoğun kar yağışından dolayı eğitime bir gün ara verildi. Kar yağışı yarın yani 28 Şubat Çarşamba günü etkisini daha da arttıracak. Peki yarın, 28 Şubat Çarşamba Edirne'de okullar tatil olur mu gözler şimdiden Edirne Valiliği kar tatili açıklamasına çevrildi.

EDİRNE'DE OKULLAR TATİL: Edirne'de etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime yarın bir gün ara verileceği bildirildi.

Edirne Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, valilik emrince olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle Edirne merkez, ilçeler ve köylerde eğitime yarın bir gün ara verileceğini söyledi.

Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personel de yarın izinli sayılacak.

Bu arada, meteorolojik tahmine göre yarın ve Çarşamba günü de kar yağışı yoğun olarak devam edecek.

Eğitime verilecek aranın devamı, kar yağışının durumuna göre ileriki günler için tekrar değerlendirilecek.

EDİRNE HAVA DURUMU KAR SERT BASTIRDI: Edirne hava durumu son tahminler korkuttu özellikle akşam saatlerinde kar yağışı bastırdı. Bugün Edirne'de kar yağışı etkisini arttıracak. En yğun kar yağışının ise 28 Şubat Çarşamba günü olması bekleniyor.