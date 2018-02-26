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Edirne'de okullar tatil mi? 27 Şubat

Edirne'de okullar tatil mi? 27 Şubat

Edirne'de okullar tatil mi? Edirne'de sabah saatlerinde başlayan kar yağışı akşam saatlerinde etkisini artırdı. Edirne'de en çok merak edilen şey ise okulların tatil edilip edilmediği oldu. Peki Edirne'de okullar tatil mi?

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Eklenme Tarihi: 26-02-2018 20:50 - Güncelleme: 26-02-2018 20:50

EDİRNE'de okullar tatil mi? Edirne Valiliği, sabah saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle il genelinde okulların tatil edildiğini duyurdu. Peki Edirne'de hava durumu nasıl? 

Edirne'de yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir günlüğüne ara verildi. Edirne Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, valilik emrince olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle Edirne merkez, ilçeler ve köylerde eğitime yarın bir gün ara verileceğini söyledi.

Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personel de yarın izinli sayılacak.

Bu arada, meteorolojik tahmine göre yarın ve Çarşamba günü de kar yağışı yoğun olarak devam edecek.

Eğitime verilecek aranın devamı, kar yağışının durumuna göre ileriki günler için tekrar değerlendirilecek.

EDİRNE HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre sabah saatlerinde başlayan ve gün içerisinde etkisini artıran kar yağışı yarın sabah saatlerine kadar etkili olacak. Kar yağışının 27 ve 28 Şubat tarihlerinde de etkili olması bekleniyor.

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