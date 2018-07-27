Edirne'de eve yıldırım düştü gören gözlerine inanamadı!

Edirne'nin Keşan ilçesinde öğle saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yıldırım düşmesi sonucu bir evdeki elektronik eşya kullanılmaz hale geldi.

Edirne'de eve yıldırım düştü gören gözlerine inanamadı!

Edirne'nin Keşan ilçesinde öğle saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yıldırım düşmesi sonucu bir evdeki elektronik eşya kullanılmaz hale geldi. Hava sıcaklığının 26 derece olduğu Keşan'da sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Şiddetli yağmur nedeniyle araç sürücüleri zor anlar yaşadı.

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Edirne'de eve yıldırım düştü gören gözlerine inanamadı!

Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise saçak altlarına sığındı. İspat Cami Mahallesi'nde Keşan Orman Fidanlık Şefliği önündeki altgeçit su baskını nedeniyle trafiğe kapatıldı. Mehmet Gemici Cennet Bahçesi'nin önünden geçen Kurtuluş Caddesi'nin bir bölümünü su bastı. Belediye ekipleri suyun tahliyesi için çalışma başlatırken, vatandaşları ev ve işyerlerine olası su baskınlarına karşı uyardı.

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Edirne'de eve yıldırım düştü gören gözlerine inanamadı!

Edirne'nin Keşan ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu bir evdeki elektronik eşya kullanılmaz hale geldi. Keşan'da etkili olan sağanak sırasında düşen yıldırım nedeniyle Yenimescit Mahallesi Gökçe Sokak üzerinde bulunan Muğdat Dağ'a ait evdeki elektronik eşyalar yanarak, kullanılmaz hale geldi.

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Edirne'de eve yıldırım düştü gören gözlerine inanamadı!

İhbar üzerine olay yerine gelen Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yangını söndürdü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Olay esnasında evde ve çevrede bulunanlar büyük panik yaşadı.

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