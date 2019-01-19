Edirne'de Didem'i öldüren babanın şok ifadesi

EDiRNE'de ormanlık alanda bulunan vücut parçaları şehri ayağa kaldırmıştı. Yapılan soruşturma cinayetin genç kızın babası tarafından işlendiği ortaya çıktı.

Baba Hasan Uslu, ifadesinde kızının psikolojik sorunları bulunduğunu, ve cinayet akşamı kendisine ve eşine hakaret edip saldırdığını iddia etti. Tutuklanan baba Uslu, bunun üzerine sinirlenerek kızını elleriyle boğduğunu itiraf etti.

Hasan Uslu, bıçakla parçaladığı cesedi bir süre derin dondurucuda sakladıktan sonra sırt çantası içerisinde kızının köpeği 'Şans'ı da yanına alarak 7 gün boyunca parça parça ormanlık araziye gömdüğünü söyledi. Tutuklanan 53 yaşındaki anne Satı Uslu ise ifadesinde kızının kendisini ittirmesiyle bayıldığını, olayı sonradan öğrendiğini ve bu süreçte aldığı sakinleştirici ilaçların da etkisiyle odasından hiç çıkmadığını öne sürdü.

Kızının eve alkollü geldiğini öne süren baba Uslu, kızının eşi Satı Uslu'yla tartıştığını iddia etti. asan Uslu, "İstanbul'a otobüs bileti varmış. Bileti bendeydi. Bu bileti istedi, daha sonra bende olan bileti kızıma verdim. Bileti buruşturup eşimin ağzına sokmaya çalıştı ve 'Bunu yiyeceksin' dedi. Bana ve eşime hakaret etti, ağza alınmaz küfürler etti, 'Senin karın şununla bununla yatıyor' diye konuştu.

Tartışma sırasında kendini kaybettiğini ileri süren baba Uslu, "Sakinleştiremedim, tekme attı, daha sonra boğarak öldürdüm. Kendi yatak odasında öldürdüm. Eşim bu sırada Didem onu tartışma sırasında ittirdiği için bayıldı. Eşim, Didem'i boğazladığımı görmedi. Bir müddet bekledim, hanım kendine gelip öbür odaya geçmiş. Ben de diğer odaya geçtim. Hanımıma, 'Boğarak öldürdüm' dedim.

EKMEK BIÇAĞI İLE PARÇALADIM

Eşim sakinleştirici almıştı, o yüzden tepki göstermedi. Sonra ceset bir gün boyunca yatak odasında kaldı. Cesedi parçalamaya karar verdim. Ayin 15'inde derin dondurucu dolap aldım ve 16'sında cesedi parçalamaya başladım. Cesedi bıçakla parçaladım, ekmek bıçağı ile. Daha sonra ekmek bıçağını çöpe attım. Cesedi yatağın üzerinde parçaladım. Bir gün içinde parçaladım" dedi.

'PARÇALARI 7 GÜN BOYUNCA TAŞIDIM

Derin dondurucuyu Didem Uslu'nun odasına kurduğunu ifade eden Hasan Uslu, "Bu sırada eşim salonda kaldı, derin dondurucuyu götürürken eşim beni görmedi. Parçalarken ses çıkarmadım. Parçaladığım kısımları gazeteye sardım, poşetledim ve derin dondurucuya koydum. Bir sonraki gün sırt çantasına koyup, ormana parça parça götürmeye başladım ve gömdüm. 7 gün boyunca parçaları taşıyıp, parça parça götürüp gömdüm.

DİĞDEMİN'İN KÖPEĞİ İLE GİTTİM

Götürdüğüm sıralarda yanımda kimse yoktu, sadece Didem'in köpeğini yanıma alıp, gittim. Soran olursa 'Köpeği gezdirmeye gidiyorum' demek için köpeği yanıma aldım. Gündüz öğle saatlerinde gidiyordum. Bana 'Nereye gidiyorsun?' diye soran olmadı. Taşıma işi bittikten sonra odayı temizledim. Yatağa az bir şey kan bulaşmıştı, çarşafı yıkayıp çöpe attım. Yatağı da parçalayıp çöpe attım. İçeriyi temizlediğim sırada ve çamaşırları yıkadığım sırada eşim odadan çıkmadı. Suçlamaları kabul ediyorum, olay anlattığım gibidir. Kimseden yardım almadım, tek başıma, sadece kendim yaptım, pişmanım" diye konuştu.

ANNE USLU: SAKİNLEŞTİREMEDİK, EŞİM BOĞAZINA SARILDI

Anne Satı Uslu ise ifadesinde şunları söyledi: "Kızım alkollü şekilde eve gelmişti. Didem otobüs biletini alıp parçaladı ve dizindeki kanayan yarasına sürdü, ardından bu bileti zorla ağzıma sokmaya çalıştı. Çünkü kızımın bipolar rahatsızlığı var ve kardeşiyle arası iyi değildir. Herhalde kardeşinin yanına gitmemizi istemediğinden bileti yırtmaya çalıştı ve bize kızdı. Daha önce kızım bir bebeğini aldırdığı için de bazı meselelere çok kafayı takardı ve sinirliydi. Bu sebeple de bizle kavga ederdi. Olay günü de bizle kavga etti. O sırada bağırıp çağırarak, benim de elimi ısırarak, bizle boğuştu. Eşim de ben de onu sakinleştirmeye çalıştık ama sakinleştiremedik. Daha sonra babası Hasan bir şekilde Didem'ın boğazına sarıldı ve yatağın üzerine düşürdü. Tam bu sırada fenalık geçirerek kendiliğimden bayıldım" dedi.

Anne cinayet sırasında ise herhangi bir ses duymadığını öne sürdü. Öte yandan, Didem Uslu'nun sosyal medya hesabında paylaştığı videonun altına 'Ben anama babama ölürüm' notunu yazdığı görüldü.