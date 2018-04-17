Edirne'de aynı gecede 3 işyerini soyan 13 yaşındaki çocuk yakalandı

EDİRNE Keşan'da, geçen Cumartesi gecesi, ailesiyle birlikte yaşadığı evinden izinsiz ayrılan C.K., camlarını taşla kırarak girdiği Büyük Cami Mahallesi'ndeki bir bebek giyim mağazasından giyim eşyası, Aşağı Zaferiye Mahallesi'ndeki kafeden 10 kilo çay, Yukarı Zaferiye Mahallesi'ndeki bir elektronik mağazasından ise 12 kol saati, 6 müzik çalar ve 1 video kamera alarak, kaçtı. İhbar üzerine harekete geçen Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, işyerlerinin güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin C.K. olduğunu tespit etti. C.K., kısa sürede aynı yöntemle başka bir işyerine girmek isterken polis tarafından yakalandı. C.K., emniyetteki işlemlerinin ardından yaşının küçük olması nedeniyle ailesine teslim edildi.