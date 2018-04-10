Edirne Emniyet Müdürü: İçimizde kripto FETÖ'cüler olabilir

Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, Fetullahçı Terör Örgütü ile mücadelenin hız kesmeden devam ettiğini belirterek, "Ancak içimizde hala kripto olarak ortaya çıkartılmamış olan FETÖ'cüler olabilir. Bunlarla ilgili çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Türk Polis Teşkilatının 173. yıl dönümü dolayısıyla Atatürk Anıtı'nda düzenlenen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, törende yaptığı konuşmada, polis teşkilatının kurulduğu günden bu yana vatandaşın can ve mal güvenliğini korumak için fedakarca çalıştığını söyledi.

'MEVCUDİYETİMİZDE YÜZDE 22'LİK AZALMA OLMUŞTUR'

Edirne'de asayişi ve huzuru bozacak ciddi bir olayın görülmediğini belirten Kurt, "Ancak 15 Temmuz hain darbe kalkışması ve bundan daha önce, Türk tarihinde belki de tarihte görülen en büyük ihanet şebekesi olan FETÖ yapılanmasının teşkilatımıza da büyük zararları olmuştur. Buna bağlı olarak içimizdeki hainlerin de temizlenmesi amacıyla yapılan çalışmalar neticesinde önceki yıllara göre yüzde 22'lik mevcudiyetimizde azalma olmuştur. Devletimiz personel eksikliğini hızlı bir şekilde yerine getirmeye çalışmaktadır." diye konuştu.

FETÖ ile mücadelenin devam ettiğini dile getiren Kurt, "Ülkemizin, milletimizin, çocuklarımızın geleceği açısından bu mücadeleyi yürütmeye devam edeceğiz." dedi.

"TEHLİKENİN FARKINA VARIP BUNLARDAN KOPAMAYANLARI GÖRÜYORUZ"

Emniyet teşkilatındaki temizliğin büyük ölçüde yapıldığını dile getiren Kurt, şöyle devam etti:

"Ancak içimizde hala kripto olarak ortaya çıkartılmamış olan FETÖ'cüler olabilir. Bunlarla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın da işaret ettiği gibi bunların inlerine girildi, girilmeye de devam ediliyor. Her gün bunlar deşifre ediliyor. Edildiklerinde yakasına yapışıp adalet önünde bunların hesabı soruluyor. Ancak buna rağmen daha hala beyinlerini bunlara teslim eden robotlaştırılmış hale getirilen, mankurtlaştırılmış bu haşhaşilerden, bu tehlikenin farkına varıp da bunlardan kopamayanların olduğunu görüyoruz. Bunları bu sümüklü fetoş, yemin ettirmiş, bir şey yaptırmış, bunlar da bunlara inanarak devletine gelip, devletin adaletine, şefkatine sığınmaktan çekiniyorlar. Şeytansı bir insanın verdirdiği yeminin, sözün geçerliliği olmaz. Bu insanlara da buradan tekrar uyarıda bulunmak istiyorum. Bunları er geç, tek tek de olsa, inlerine girip, cehennemin dibine de gitseler getirerek, hesabını soracağız.

Bunları bulup getirdikten sonra 'ben pişman oldum, ben hata yaptım' demenin pek bir geçerliliği olmaz. Ben hırsızı suçüstü yakalamışım, yakaladıktan sonra hırsızın 'ben pişmanım, ben teslim olmaya geldim' demesinin bir anlamı olmaz. Suçüstü yapmışım, işim bitmiş. Önemli olan buradaki insanlardaki samimiyet göstergesi, pişmanlık göstergesi. Onu adalet birimlerimiz takdir edecektir muhakkak. Bizim onları ortaya çıkartmadan, onların devletine teslim olması, adaletine sığınması ve bildiklerini anlatması, onun samimiyet ölçüsü de o şekilde değerlendirilecektir. Ancak bunlar hiçbir şey yapmamış, kuyruğunu kurtarmaya çalışmış, biz tepesine binmişiz, kuyruğunu kaptırdıktan sonra, 'ben pişmanın, ben etkin pişmanlık istiyorum' demesinin ne derece etkili olacağını yargı mensuplarımız değerlendirecektir ."

Konuşmanın ardından polis teşkilatının kortej geçişi gerçekleştirdiği törende, Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran, Edirne Belediye Başkan Yardımcıları Selçuk Çakır, Çiğdem Gegeoğlu, Ertuğrul Tanrıkulu, Bulgaristan'ın Edirne Başkonsolosu Vasil Vılçev, AK Parti Edirne İl Başkanı İlyas Akmeşe, MHP Edirne İl Başkanı Hakan Özkan, kurum müdürleri, şehit aileleri, gaziler ve polisler de hazır bulundu.

Ayrıca törene Bulgaristan'dan, Kırcaali Emniyet Müdürü Ventsislav Momchilov, Haskova Emniyet Müdürü Angal Tsankov, Sınır Polisi Bölge Müdürü Deyan Mollov ve Kaptan Andreevo Sınır Kapısı Polis Müdürü Emil Gochev de katıldı.