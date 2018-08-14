Edi İle Büdü sorusu dün ekran başına kilitledi kaş kafaları karıştırdı

Edi ile Büdü sorusu dün akşam ekran başına kilitledi. Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Edi ile Büdü sorusu ise sosyal medyada gündem oldu. Susam Sokağı'ndaki kukla karakterler Edi ile Büdü özellikleri nelerdir? sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. ATV ekranlarında Murat Yıldırım'ın sunumuyla yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'de sorular Edi ile Büdü sorusu sosyal medyada sık konuşulanlar arasına girdi. İşte Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Edi le Büdü sorusunun değeri ise 60 bin liraydı.

İŞTE EDİ İLE BÜDÜ SORUSU: İşte Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Susam Sokağı'ndaki kukla karakterler Edi ile Büdü için hangisi doğrudur? sorusu ve cevabı...

Susam Sokağı'ndaki kukla karakterler Edi ile Büdü için hangisi doğrudur?

A- Edi kaşsız, büdü bitişik kaşlıdır

B- Büdü kaşsız, edi ayrık kaşlıdır

C- Edi kaşsız, büdü ayrık kaşlıdır

D- Büdü kaşsız, edi bitişik kaşlıdır

Doğru cevap: Edi kaşsız Büdü bitişik kaşlıdır