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EDHO'nun Ömer'i Can Bartu Arslan kimdir son bölüme damga vurdu

EDHO'nun Ömer'i Can Bartu Arslan kimdir son bölüme damga vurdu

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yayınlanan son bölümde Ömer karakterini canlandıran Can Bartu Arslan damga vurdu.ATV'nin en çok izlenen dizilerinden biri olan Hızır'ın oğlu Ömer merak merak ediliyor. Ömer karakterine hayat veren Can Bartu Arslan kimdir aslen nereli kaç yaşında? Can Bartu Arslan'ın özel hayatı ve biyografisi internethaber'de.

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Eklenme Tarihi: 10-01-2018 10:28 - Güncelleme: 10-01-2018 10:28

Başrollerini Deniz Çakır ile Oktay Kaynarca'nın paylaştığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 87.yeni bölümde Ömer'in boğulma sahnesi damga vurdu. Başarılı oyunculuğuyla dikkatleri üzerine çeken Can Bartu Arslan'a gelin yakından bakalım.

Can Bartu Arslan, 1999 yılında İstanbul’da doğdu. Lise eğitimine devam etmekte olan Can Bartu Arslan, 2009 yılında annesinin bir ajansa kaydettirmesi üzerine oyunculuğa adım attı. Birçok reklam filminde oynayan Can Bartu Arslan, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ile kariyerinde zirveye çıktı. 

Küçük yaşta ekranlarla tanışan Can Bartu, 2009 yılında Es Es dizisi ile ilk dizisinde rol aldı.  Cennetin Çocukları, Çılgın Dostlar, Annem Uyurken, Galip Derviş, Ulan İstanbul dizilerin de oynadı. Atv ekranlarında yer alan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin kadrosuna dahil olmuştur ve Ömer karakterini canlandırıyor.

Aslen Sivaslı olan Can Bartu Arslan instagram'ı çok sık kullanıyor. 50 binden fazla takipçisi olan Can Bartu Arslan'ın damga vuran performansına gelin yakından bakalım.

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