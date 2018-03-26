Edho'nun eniştesi Hakan Karsak kimdir? Rol aldığı diziler...

Eşkiya Dünya'ya Hükümdar Olmaz dizisinin eniştesi Hakan Karsak son dönemin en çok konuşulan isimlerinden birisi. Hakan Karsak'ın nereli olduğu, boyu ve daha önce rol aldığı diziler Edho hayranlarının en çok merak ettiği konular arasında. İşte Hakan Karsak hakkında her şey...

Edho'nun eniştesi Hakan Karsak kimdir? Rol aldığı diziler...

Film, dizi ve tiyatro oyuncusu Hakan Karsak, son yılların en çok konuşulan isimlerinden. Üniversitede inşaat ile felsefe bölümlerini okudu ama o her zaman oyunculuk yapmak istedi. “Her şeyden önce de babam sinemacıydı, makinistti. Çocukluğumdan beri sinemanın içinde büyüdüm. Oyunculuk beni hep cezbetti” diyen Karsak, bugüne kadar birçok yapımda rol aldı. İnşaat ve felsefe mezunu olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin enişte karakterini canlandıran Hakan Karsak, 17 sinema filminde rol almış ve bir çok başarılı dizide de kendini ispatlamış.

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Edho'nun eniştesi Hakan Karsak kimdir? Rol aldığı diziler...

2 EN İYİ ERKEK OYUNCU ÖDÜLÜNÜN SAHİBİ: Uluslararası İpekyolu Kısa Film Yarışmasında 3,5 Lira adlı filmdeki başarılı performansıyla en iyi erkek oyuncu ödülü ve Fransa'da baş rollerinde oynadığı Patika filmiyle de Boğaziçi Film Festivalinde yine en iyi erkek oyuncu ödülünün de sahibi oldu. ''Enstrümanım bedenim. Performans dediğimiz şeye yalnızca hareketleriniz değil, duygularınızı da katmalısınız.'' diyen usta oyuncu, ''Oyunculuk sadece spor yapıp kol kası çıkarmak demek değildir. Bir oyuncu gelişime açık olmalı. Sadece bir tekniğe kendinizi kaptırmamanız gerekiyor.'' dedi.

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Edho'nun eniştesi Hakan Karsak kimdir? Rol aldığı diziler...

Hakan Karsak, 1975 yılında Diyarbakır'da doğmuştur.

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Edho'nun eniştesi Hakan Karsak kimdir? Rol aldığı diziler...

Eğitimini Afyon Kocatepe Üniversitesi İnşaat Bölümü'nde tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü'nü bitirdi. Ankara Sanat tiyatrosu Oyunculuk Atölyesi’nde oyunculuk eğitimi almıştır.

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