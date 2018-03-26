Edho'nun eniştesi Hakan Karsak kimdir? Rol aldığı diziler...

Film, dizi ve tiyatro oyuncusu Hakan Karsak, son yılların en çok konuşulan isimlerinden. Üniversitede inşaat ile felsefe bölümlerini okudu ama o her zaman oyunculuk yapmak istedi. “Her şeyden önce de babam sinemacıydı, makinistti. Çocukluğumdan beri sinemanın içinde büyüdüm. Oyunculuk beni hep cezbetti” diyen Karsak, bugüne kadar birçok yapımda rol aldı. İnşaat ve felsefe mezunu olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin enişte karakterini canlandıran Hakan Karsak, 17 sinema filminde rol almış ve bir çok başarılı dizide de kendini ispatlamış.