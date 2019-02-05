EDHO'dan hayranlarına kötü haber Herkes yeni bölümü beklerken...

ATV ekranların aksiyon dolu dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 124. bölüm fragmanı henüz yayınlanmazken kanal bu akşam yayınlanması beklenen diziyi yayın akışından kaldırdı. Peki EDHO 124. yeni bölümü ne zaman yayınlanacak, bu akşam neden yok?

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi bu hafta neden yok sorusunun yanıtı diziseverler tarafından merakla aranıp sorgulanırken 124.yeni bölüm fragmanıda merak konusu oldu. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 124.yeni bölümü bu hafta neden yok? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Twitter

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EDHO 124.BÖLÜM NEDEN YOK YENİ BÖLÜM NE ZAMAN: atv ekranlarının sevilen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölümü bu hafta ekranlarda yer olmayacak onun yerine 'Can Feda' filmi yayınlanacak. Dizinin neden yayınlanmadığı hakkında kanal ve yapımcı şirket tarafından henüz açıklama yapılmazken Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümünün 12 Şubat Salı akşamı yayınlanması bekleniyor.



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EDHO'IN SON BÖLÜMÜNDE YAŞANANLAR: Kollarının arasında can veren dostunun acısıyla Behzat'a olan öfkesi katbekat artan İlyas, biran önce intikamını almak ister. Hızır, kardeşinin canından endişe etmektedir ve akacak kanı durdurması için Alparslan'ı görevlendirir. Twitter

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