EDHO'dan hayranlarına kötü haber 124.yeni bölüm neden yok?

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi bu hafta neden yok sorusunun yanıtı diziseverler tarafından merakla aranıp sorgulanırken 124.yeni bölüm fragmanıda merak konusu oldu. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 124.yeni bölümü bu hafta neden yok? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
EDHO 124.BÖLÜM NEDEN YOK YENİ BÖLÜM NE ZAMAN: atv ekranlarının sevilen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölümü bu hafta ekranlarda yer olmayacak onun yerine 'Can Feda' filmi yayınlanacak. Dizinin neden yayınlanmadığı hakkında kanal ve yapımcı şirket tarafından henüz açıklama yapılmazken Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümünün 12 Şubat Salı akşamı yayınlanması bekleniyor.
Dışarıda yapılan sulhun, içeriyi kapsamadığını söyleyen İlyas, abisinin sözünü yerde bırakmak pahasına Alparslan'la iletilen talimatları kabul etmez. Behzat da dışarıdakilerin kendisi adına karar vermesine tepki gösterir.
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