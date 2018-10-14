EDHO'dan ayrılan Deniz Çakır hangi dizide oynayacak? Kaç para alacak?

Güzel oyuncu Deniz Çakır, Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden ayrıldıktan sonra Erkan Petekkaya ile yeni bir dizi için kamera karşısına geçmeşe hazırlanıyor. Fox TV'de akrana gelcek olan Vurgun isimli dizide Erkan Petekkaya ile başrolü paylaşacak olan Deniz Çakır'ın, bölüm başına rekor bir ücret alacağı belirtiliyor. Çakır'a EDHO'dan ayrıldığını açıkladığı hafta içinde 6 dizi teklifinin birden geldiği de konuşuluyor.
FOX TV'DE YAYINLANACAK... Başar Başaran ve Emre Özdür'ün yazdığı Vurgun isimli dizide Deniz Çakır, Erkan Petekkaya ile başrolü paylaşacak. Vurgun dizisi henüz çekimlerine başlamanmadan Show TV'den Fox TV'ye transfer oldu.
BÖLÜM BAŞINA 80 BİN LİRA... Deniz Çakır'ın Vurgun dizisinden bölüm başına alacağı ücretin ise 80 bin TL olduğu konuşuluyor.
BİR HAFTADA 6 DİZİ TEKLİF EDİLDİ... Üç sezon boyunca Meryem Çakırbeyli karakterine hayat verdiği Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden yaz sonunda ayrılan ve içerde kalan bütün ödemesini toplu olarak alan Çakır'a aynı hafta içinde 6 dizi teklifinin birden geldiği de konuşuluyor.
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