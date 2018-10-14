EDHO'dan ayrılan Deniz Çakır hangi dizide oynayacak? Kaç para alacak?

Güzel oyuncu Deniz Çakır, Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden ayrıldıktan sonra Erkan Petekkaya ile yeni bir dizi için kamera karşısına geçmeşe hazırlanıyor. Fox TV'de akrana gelcek olan Vurgun isimli dizide Erkan Petekkaya ile başrolü paylaşacak olan Deniz Çakır'ın, bölüm başına rekor bir ücret alacağı belirtiliyor. Çakır'a EDHO'dan ayrıldığını açıkladığı hafta içinde 6 dizi teklifinin birden geldiği de konuşuluyor.