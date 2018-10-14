EDHO'dan ayrılan Deniz Çakır hangi dizide oynayacak? Kaç para alacak?

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden ayrılan Deniz Çakır, Erkan Petakkaya ile birlikte başrolünü oynayacağı 'Vurgun' adlı diziden bölüm başına ne kadar ücret alacağı belli oldu...

EDHO'dan ayrılan Deniz Çakır hangi dizide oynayacak? Kaç para alacak?

Güzel oyuncu Deniz Çakır, Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden ayrıldıktan sonra Erkan Petekkaya ile yeni bir dizi için kamera karşısına geçmeşe hazırlanıyor. Fox TV'de akrana gelcek olan Vurgun isimli dizide Erkan Petekkaya ile başrolü paylaşacak olan Deniz Çakır'ın, bölüm başına rekor bir ücret alacağı belirtiliyor. Çakır'a EDHO'dan ayrıldığını açıkladığı hafta içinde 6 dizi teklifinin birden geldiği de konuşuluyor.

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EDHO'dan ayrılan Deniz Çakır hangi dizide oynayacak? Kaç para alacak?

FOX TV'DE YAYINLANACAK... Başar Başaran ve Emre Özdür'ün yazdığı Vurgun isimli dizide Deniz Çakır, Erkan Petekkaya ile başrolü paylaşacak. Vurgun dizisi henüz çekimlerine başlamanmadan Show TV'den Fox TV'ye transfer oldu.

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EDHO'dan ayrılan Deniz Çakır hangi dizide oynayacak? Kaç para alacak?

BÖLÜM BAŞINA 80 BİN LİRA... Deniz Çakır'ın Vurgun dizisinden bölüm başına alacağı ücretin ise 80 bin TL olduğu konuşuluyor.

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EDHO'dan ayrılan Deniz Çakır hangi dizide oynayacak? Kaç para alacak?

BİR HAFTADA 6 DİZİ TEKLİF EDİLDİ... Üç sezon boyunca Meryem Çakırbeyli karakterine hayat verdiği Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden yaz sonunda ayrılan ve içerde kalan bütün ödemesini toplu olarak alan Çakır'a aynı hafta içinde 6 dizi teklifinin birden geldiği de konuşuluyor.

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