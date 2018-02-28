EDHO oyuncuları Mehmetçik'e destek için sınırda!

SİYASİ AMAÇLA GELMEDİK: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Reis'i Oktay Kaynarca, Hatay'da televizyonlarda gösterildiği gibi bir ortam olmadığını, herkesin kendi işinde gücünde olduğunu belirterek, vatandaşa ve Mehmetçiğe destek vermeyi amaçladıklarını söyledi. Kaynarca, "Hiçbir siyasi amaçla gelmedik, tamamen bu platform adı altında buradayız. Gelmişken esnafı ve Hatay'ı da biraz görmek istedik. Herkesle biraz temas edelim, ne olup bitiyor görelim dedik. Ama hiç uzaktan gösterildiği gibi değil, burada herkesin işi gücü yerinde, moraller yüksek. Bir savaş hali anlatılıyor ya, hiç öyle bir durum yok. Güzel bir atmosfer var burada bu sevindirici bir şey alışveriş de yaptık. Hatay önemli ayakkabı üretim merkezleri arasındaymış onu da öğrenmiş olduk. Güzel bir gezi oldu, buradan da zaten askerlerimizi ziyaret edeceğiz" dedi.