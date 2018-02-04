EDHO hayranlarına kötü haber

Salı akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da bu hafta üzücü bir gelişme var. ATV'nin büyük ilgiyle izlenilen ve reytinglerde tüm rakiplerini geride bırakarak açık ara birinci olan dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 6 Şubat 2018 Salı günü yeni bölümü ile ekrana gelmeyecek. Yani EDHO 6 Şubat 2018 Salı günü yayınlanmıyor. Peki neden? 6 Şubat 2018 Salı günü oynanacak Çeyrek Final 2.Maç programında Gençlerbirliği ve Beşiktaş karşılaşması nedeniyle EDHO dizisi bu hafta yayınlanmayacak. Sevilen dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümüyle 13 ŞUBAT Salı akşamı ATV'de yayınlanmaya kaldığı yerden devam edecek. Twitter

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Ancak izleyici bu durumdan elbette hiç hoşnut değil. BEŞİKTAŞ taraftarları şifresiz yayınlanan bu kupa maçından dolayı çok memnun olsalar da Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz hayranları diziyi bir hafta daha bekleyecek olmanın hüsranını yaşayacaklar.



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Salı akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da bu hafta üzücü bir gelişme var. ATV'nin büyük ilgiyle izlenilen ve reytinglerde tüm rakiplerini geride bırakarak açık ara birinci olan dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 6 Şubat 2018 Salı günü yeni bölümü ile ekrana gelmeyecek. Yani EDHO 6 Şubat 2018 Salı günü yayınlanmıyor. Peki neden? 6 Şubat 2018 Salı günü oynanacak Çeyrek Final 2.Maç programında Gençlerbirliği ve Beşiktaş karşılaşması nedeniyle EDHO dizisi bu hafta yayınlanmayacak. Sevilen dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümüyle 13 ŞUBAT Salı akşamı ATV'de yayınlanmaya kaldığı yerden devam edecek. Twitter

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