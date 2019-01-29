EDHO dizisi transfere doymuyor! Ünlü oyuncu ortalığı karıştıracak

ATV ekranlarında her Salı reytinglerde zirveye oynayan Eşkiya Dünyaya Hükümdar olmaz dizisinde gerilim tırmanıyor. 3 haftalık aranın ardından kadrosuna kattığı Turgut Tunçalp, Emir Benderlioğlu, İlhan Şen ve Gözde Okur gibi isimlerle seyir zevkini artıran diziden bomba bir transfer haberi daha geldi. Dizinin yeni bölüm fragmanında kadroya başka bir ismin dahil olduğu ortaya çıktı.

'Kanatsız Kuşlar', 'Fatmagül'ün Suçu Ne?' ve 'Kurtlar Vadisi Pusu' gibi dizilerinde rol alan başarılı oyuncu Alper Kut, Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine dahil oldu. 2012 yılında kendisi gibi oyuncu olan Devrim Yakut ile evlenen ünlü oyuncu, dizinin bugün yayınlanacak bölümünde ekranlarda olacak.