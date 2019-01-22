EDHO 122. yeni bölümü ne zaman saat kaçta? atv yayın akışı

ATV'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz hayranları 3 haftalık aranın ardından 122. yeni bölümü beklerken kanalı açanlar büyük bir sürprizle karşılaştı. Peki EDHO yeni bölüm yok mu, 122.bölüm saat kaçta? İşte atv yayın akışı

EDHO 122. yeni bölümü ne zaman saat kaçta? atv yayın akışı

ATV'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz hayranları 3 haftalık aranın ardından 122. yeni bölümü beklerken büyük bir sürprizle karşılaştı. atv'yi açanlar Boluspor-Galatasaray maçını görünce 'EDHO yok mu, yeni bölüm saat kaçta?' sorularını aramaya başladı

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EDHO 122. yeni bölümü ne zaman saat kaçta? atv yayın akışı

ATV'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz hayranları 3 haftalık aranın ardından 122. yeni bölümü bu akşam saat 21:45'te özetsiz yeni bölümüyle hayranlarıyla bulaşacak. 

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EDHO 122. yeni bölümü ne zaman saat kaçta? atv yayın akışı

EDHO 122.BÖLÜMDE NELER OLACAK?: "İlyas Çakırbeyli'nin intikamı tüm façalılar ölene kadar devam edecek!"
İlyas'ın cezaevi önünde uğradığı saldırı Çakırbeylileri derinden etkilemiştir. Olanlardan sonra ailenin reisi görevini üstlenen Alparslan, amcasının intikamı alınana kadar tüm düşmanlarını yok etmeye ant içer. Yaşananların asıl sorumlusu 'Façalı Dayı' adıyla anılan Haşmet ise cenazede karşılarına çıkacaktır.

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EDHO 122. yeni bölümü ne zaman saat kaçta? atv yayın akışı

Hızır, ailesinin başına musallat olan bu yeni düşmanın gözlerinin içine bakma fırsatı bulur ve daha fazla kan dökülmemesi için teke tek hesaplaşmayı teklif eder. Bu anlaşmaya yanaşmayan Haşmet, yine bir Çakırbeyli kanı akıtmaya hazırlanırken hiç beklemediği bir karşılık bulacaktır. Mertlik nedir bilmeyen düşmanının yöntemleriyle saldırıya geçen Hızır, kurduğu tuzakla üzerine yapılan tüm planları tersine çevirir.

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