  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.

SON DAKİKA

ADVKurbanını kardeşinle paylaşır mısın?
eposta yazdır zoom+ zoom-

Eda Taşpınar'dan üstsüz paylaşım!

Eda Taşpınar'dan üstsüz paylaşım!

YUNANİSTAN'da tatiline devam eden ve kendini modaya adayan sosyetik güzel Eda Taşpınar, tatil pozlarına üstsüz fotoğrafını ekleyerek takipçilerinin yüreğini hoplattı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 08-08-2018 16:22 - Güncelleme: 08-08-2018 16:22

Yunanistan'da tatiline devam eden sosyetik güzel Eda Taşpınar son paylaşımı ile takipçilerini heyecanlandırmaya devam ediyor. Fit vücudu ve bronz teni ile büyük beğeni toplayan Taşpınar, sosyal medyada üstsüz paylaşımı ile yürek hoplattı.

Kendi adını taşıyan markası ile moda ikonu olan Eda Taşpınar, Yunanistan'ın gözde tatil mekanı Fokos Mykonos adalarından attığı fotoğraf ile takipçilerini mest etti.

HEM İŞ HEM TATİL
Fit vücudu bronz tenleriyle hemcinslerini kıskandıran sosyetik güzel Eda Taşpınar tatil ile işi aynı anda götürüyor. Hem tatilin keyfini çıkaran Eda Taşpınar kendine ait kozmetik ürünlerinin tanıtımını yapıyor.

TAKİPÇİLERİNİ HEYACANLANDIRDI
Son paylaşımında bronzlaştırıcı kremin tanıtımını yapan Taşpınar, üstsüz fotoğrafıyla takipçilerini heyecanlandırdı.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Eda Taşpınar'dan üstsüz paylaşım! haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu
  25. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro