Eda Taşpınar'dan üstsüz paylaşım!

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Yunanistan'da tatiline devam eden sosyetik güzel Eda Taşpınar son paylaşımı ile takipçilerini heyecanlandırmaya devam ediyor. Fit vücudu ve bronz teni ile büyük beğeni toplayan Taşpınar, sosyal medyada üstsüz paylaşımı ile yürek hoplattı.
Kendi adını taşıyan markası ile moda ikonu olan Eda Taşpınar, Yunanistan'ın gözde tatil mekanı Fokos Mykonos adalarından attığı fotoğraf ile takipçilerini mest etti.
HEM İŞ HEM TATİL
Fit vücudu bronz tenleriyle hemcinslerini kıskandıran sosyetik güzel Eda Taşpınar tatil ile işi aynı anda götürüyor. Hem tatilin keyfini çıkaran Eda Taşpınar kendine ait kozmetik ürünlerinin tanıtımını yapıyor.
TAKİPÇİLERİNİ HEYACANLANDIRDI
Son paylaşımında bronzlaştırıcı kremin tanıtımını yapan Taşpınar, üstsüz fotoğrafıyla takipçilerini heyecanlandırdı.
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