'Eda 5 kez yüzük atınca ilişki bitti'

Söylemezsem Olmaz programının yeni yorumcusu Ece Erken, Alişan ve Eda Erol ayrılığının perde arkasını anlattı. Ece Erken, "Gerçekten anlaşamıyorlardı. Ama Eda, Alişan'la barışmak için beni defalarca aradı." dedi. Erken ayrıca, "Eda, 5 kez yüzük attı. Alişan da artık bitirdi" ifadelerini kullandı. Evlenmek üzereyken Eda Erol ile ayrılan Alişan uzun süre gündemden düşmemişti. Alişan ayrılığın ardından, Buse Varol ile aşk yaşamaya başladı. Twitter

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Söylemezsem Olmaz programının yeni yorumcusu Ece Erken, Alişan ve Eda Erol ayrılığının perde arkasını anlattı. Ece Erken, "Gerçekten anlaşamıyorlardı. Ama Eda, Alişan'la barışmak için beni defalarca aradı." dedi. Erken ayrıca, "Eda, 5 kez yüzük attı. Alişan da artık bitirdi" ifadelerini kullandı. Evlenmek üzereyken Eda Erol ile ayrılan Alişan uzun süre gündemden düşmemişti. Alişan ayrılığın ardından, Buse Varol ile aşk yaşamaya başladı. Twitter

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Söylemezsem Olmaz programının yeni yorumcusu Ece Erken, Alişan ve Eda Erol ayrılığının perde arkasını anlattı. Ece Erken, "Gerçekten anlaşamıyorlardı. Ama Eda, Alişan'la barışmak için beni defalarca aradı." dedi. Erken ayrıca, "Eda, 5 kez yüzük attı. Alişan da artık bitirdi" ifadelerini kullandı. Evlenmek üzereyken Eda Erol ile ayrılan Alişan uzun süre gündemden düşmemişti. Alişan ayrılığın ardından, Buse Varol ile aşk yaşamaya başladı. Twitter

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