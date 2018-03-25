Ölümünden önce 3 yıl boyunca Bülent Ecevit'le görüşen gazeteci Mehmet Çetingüleç, ‘Ecevit’in Anıları: 12 Yıl Saklı Tutulan Veda Sohbetleri’ adlı bir kitap yazdı. Kitapta en çarpıcı detayların başında Kemal Derviş'le olan ilişkiyle ilgili bugüne kadar bilinmeyenler geliyor. Bakanlık görevi sürerken ABD'ye giden ve 12 gün boyunca kendisine ulaşılamayan Kemal Derviş, dönüşte Ecevit'e ne dedi? Ecevit, DErviş için neden "Şeytani planlar içinde" dedi?..

ECEVİT'E AÇIK AÇIK "ÇEKİL" DEDİ: Mehmet Çetingüleç, Ecevit'in Kemal Derviş'le ilgili yaşadıklarını ve anlattıklarını şöyle özetledi: "Ecevit’in Derviş’le ilgili hayal kırıklığı kitaba yansıyanın çok ötesindeydi. Bizzat kendisi istemişti gelmesini. Ancak Derviş, ‘ekonomiden sorumlu’ olduğu halde, ekonominin toparlanmaya başladığı bir dönemde ‘erken seçim’ istedi. ABD’ye gidip 12 gün boyunca Başbakan’ın telefonuna çıkmadı. Döndükten sonra Ecevit’le baş başa görüşerek istifa etmesinin yararlı olacağını söyleyecek kadar ileri gitti. Bu cüret Ecevit’i çok kızdırdı. Derviş’in partisini bölmede itici güç olduğunu görmüştü. İhanete uğradığını düşünüyordu." dedi.

KEMAL DERVİŞ İÇİN NE DEDİ?: Çetingüleç'ten dinleyelim:

Seçim hezimetinden sonra bu kez Ecevitlerin evinde ailece oturduğumuz bir yemekte geçmişin muhasebesi yapılıyordu. Söz Kemal Derviş’ten açıldı.

Bülent Ecevit: En büyük pişmanlıklarımdan birisidir.

Ardından hepimizi şoke eden bir benzetme yaptı.

Bülent Ecevit: O şeytani hesaplar içerisindeydi!

Şaşırdık, çünkü Ecevit’in bilinen üslubuna uymayan bir tepkiydi. Ama bu cümlede ne kadar ağır bir hayal kırıklığının yüklü olduğunu tahmin edebiliyorduk.

12 GÜN ULAŞILAMAYAN BAKAN DÖNÜŞTÜ NE DEDİ?: Ekonominin bıçak sırtında olduğu günlerde Kemal Derviş, Amerika’ya gitmiş ve uzun süre kendisinden haber alınamamıştı.

Bülent Ecevit: Nerede olduğunu dahi bilmiyorduk. Görüşmek istedim. Arkadaşlarımız defalarca aradı ama ulaşamadılar. Olacak iş değildi; 12 gün hiç yanıt vermedi arayışlarımıza. Herkesin zihninde kuşku uyandırıyordu.

Türkiye’nin geleceğinde önemli roller üstlenmeye hazırlanan Kemal Derviş, ABD gezisinden sonra hem erken seçimi gündeme getirmeye başladı hem de Başbakan Ecevit’le yaptığı ikili görüşmede görevden çekilmesinin ekonomi için faydalı olacağını söyleyecek kadar ileri gitti. Ecevit’i kızdıran bir konuşmaydı ve Ecevit, onunla tartışmadığını, birebir görüşmede sözünü kestiğini söyledi.