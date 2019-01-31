Ecem'in sırları günlüğüyle ortaya çıktı meğer eniştesi...

Annenin, kızını suçladığı ifadelerin bulunduğu mektubunda Ecem'e yönelik 'Seni hiç affetmeyeceğim' yazdığı ifade edildi. Mektupta, "Bu mektubu bulduğunuzda ölmüş olacağım. Hakkımı herkese helal etmiyorum. Ecem, yıllarca bana çektirdin. Parayı sevdin. Para nerede sen orada. O yüzden benim yokluğum sana fazla gelmeyecek. Özlem Hanım, sen öldün geberdin. Gökhan ve Öznur, Allah sizin belanızı versin. Ecem seni hiç affetmeyeceğim. Allah'ım beni ne olur affet. Kara Ailesi'nden tüm bunları yaşadıkları için çok özür diliyorum. Beni affedin" sözleri yer aldı. Bunun üzerine Ecem Balcı'nın babası Gökhan Balcı'nın avukatı, mektubun Esra Ercömert tarafından yazılıp yazılmadığının araştırılmasını talep etti.

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