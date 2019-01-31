Ecem'in sırları günlüğüyle ortaya çıktı meğer eniştesi...

Gölcük'te yaşayan Ecem Balcı, 5 Ocak günü ortadan kayboldu. Kızının kaybolmasından 9 gün sonra anne Esra Ercömert, Kandıra'nın Kaltalkayası Mevkii'nde kayalıklardan denize atlayarak, yaşamına son verdi. Anne Ercömert'in cesedi, denizde 2 gün süren aramalar sonucunda bulunarak, toprağa verildi. Annesinin intiharının ardından genç kızın izini sürmeye devam eden polis, Ecem Balcı'nın en son annesinin erkek arkadaşı Süleyman Kara ile görüştüğünü belirledi.
Cep telefonu kayıtları incelendiğinde de Ecem'in, erkek arkadaşına, Süleyman Kara'nın define bulduğunu, çok zengin olduklarını bildiren mesajlar gönderdiği ortaya çıktı. Ecem Balcı'nın kaybolmasından sonra 'Tarihi eser kaçakçılığı' suçundan tutuklanarak, cezaevine konulduğu tespit edilen Süleyman Kara'nın cezaevinde ifadesi alındı. Kara ifadesinde Ecem Balcı'yı öldürdüğünü itiraf ederek, cesedi gömdüğü yeri gösterdi. 15 Şubat gecesi Gölcük'ün Ayvazpınar köyündeki ormanlık alanda yapılan kazıda Ecem Balcı'nın cesedi bulundu. Süleyman Kara ilk duruşmada ise suçlamaları kabul etmedi.
ANNENİN MEKTUBU OKUNDU : Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına tutuklu sanık Süleyman Kara, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi(SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Duruşmada anne Esra Ercömert'in intihar etmeden önce yazdığı mektubu ile Ecem Balcı'nın günlüğü okundu.
Annenin, kızını suçladığı ifadelerin bulunduğu mektubunda Ecem'e yönelik 'Seni hiç affetmeyeceğim' yazdığı ifade edildi. Mektupta, "Bu mektubu bulduğunuzda ölmüş olacağım. Hakkımı herkese helal etmiyorum. Ecem, yıllarca bana çektirdin. Parayı sevdin. Para nerede sen orada. O yüzden benim yokluğum sana fazla gelmeyecek. Özlem Hanım, sen öldün geberdin. Gökhan ve Öznur, Allah sizin belanızı versin. Ecem seni hiç affetmeyeceğim. Allah'ım beni ne olur affet. Kara Ailesi'nden tüm bunları yaşadıkları için çok özür diliyorum. Beni affedin" sözleri yer aldı. Bunun üzerine Ecem Balcı'nın babası Gökhan Balcı'nın avukatı, mektubun Esra Ercömert tarafından yazılıp yazılmadığının araştırılmasını talep etti.
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