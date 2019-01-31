Ecem'in sırları günlüğüyle ortaya çıktı meğer eniştesi...

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, kaybolduktan sonra annesinin erkek arkadaşı tarafından öldürülüp, cesedi gömülmüş olarak ortaya çıkan Ecem Balcı'nın (17) günlüğü şok etti.

Ecem'in sırları günlüğüyle ortaya çıktı meğer eniştesi...

Gölcük'te yaşayan Ecem Balcı, 5 Ocak günü ortadan kayboldu. Kızının kaybolmasından 9 gün sonra anne Esra Ercömert, Kandıra'nın Kaltalkayası Mevkii'nde kayalıklardan denize atlayarak, yaşamına son verdi. Anne Ercömert'in cesedi, denizde 2 gün süren aramalar sonucunda bulunarak, toprağa verildi. Annesinin intiharının ardından genç kızın izini sürmeye devam eden polis, Ecem Balcı'nın en son annesinin erkek arkadaşı Süleyman Kara ile görüştüğünü belirledi.

111
Ecem'in sırları günlüğüyle ortaya çıktı meğer eniştesi...

Cep telefonu kayıtları incelendiğinde de Ecem'in, erkek arkadaşına, Süleyman Kara'nın define bulduğunu, çok zengin olduklarını bildiren mesajlar gönderdiği ortaya çıktı. Ecem Balcı'nın kaybolmasından sonra 'Tarihi eser kaçakçılığı' suçundan tutuklanarak, cezaevine konulduğu tespit edilen Süleyman Kara'nın cezaevinde ifadesi alındı. Kara ifadesinde Ecem Balcı'yı öldürdüğünü itiraf ederek, cesedi gömdüğü yeri gösterdi. 15 Şubat gecesi Gölcük'ün Ayvazpınar köyündeki ormanlık alanda yapılan kazıda Ecem Balcı'nın cesedi bulundu. Süleyman Kara ilk duruşmada ise suçlamaları kabul etmedi.

211
Ecem'in sırları günlüğüyle ortaya çıktı meğer eniştesi...

ANNENİN MEKTUBU OKUNDU : Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına tutuklu sanık Süleyman Kara, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi(SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Duruşmada anne Esra Ercömert'in intihar etmeden önce yazdığı mektubu ile Ecem Balcı'nın günlüğü okundu.

311
Ecem'in sırları günlüğüyle ortaya çıktı meğer eniştesi...

Annenin, kızını suçladığı ifadelerin bulunduğu mektubunda Ecem'e yönelik 'Seni hiç affetmeyeceğim' yazdığı ifade edildi. Mektupta, "Bu mektubu bulduğunuzda ölmüş olacağım. Hakkımı herkese helal etmiyorum. Ecem, yıllarca bana çektirdin. Parayı sevdin. Para nerede sen orada. O yüzden benim yokluğum sana fazla gelmeyecek. Özlem Hanım, sen öldün geberdin. Gökhan ve Öznur, Allah sizin belanızı versin. Ecem seni hiç affetmeyeceğim. Allah'ım beni ne olur affet. Kara Ailesi'nden tüm bunları yaşadıkları için çok özür diliyorum. Beni affedin" sözleri yer aldı. Bunun üzerine Ecem Balcı'nın babası Gökhan Balcı'nın avukatı, mektubun Esra Ercömert tarafından yazılıp yazılmadığının araştırılmasını talep etti.

411
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro