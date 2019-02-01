Ecem Onaran kimdir yaşı kaç Survivor 2019'a sevgilisini bırakıp geldi

Kıyasıyla rekabetin yaşanacağı 2019 Survivor 2 Şubat akşamı TV 8 ekranlarında başlayacak. Bu sene Türkiye ve Yunanistan arasında geçecek zorlu yarışta Türkiye takımında yer alan isimlerden biri de rakiplerine şimdiden gözdağı veren Ecem Onaran oldu.

Survivor’ın kendisi için çok önemli olduğunu söyleyen Onaran verdiği röportajında atletizmi bırakmak zorunda kaldığı için mücadelesinin yarım kaldığını ve kendini kanıtlamak istediğini söyledi..