Ecem Onaran kimdir yaşı kaç Survivor 2019'a sevgilisini bırakıp geldi

Kıyasıyla rekabetin yaşanacağı 2019 Survivor 2 Şubat akşamı TV 8 ekranlarında başlayacak. Bu sene Türkiye ve Yunanistan arasında geçecek zorlu yarışta Türkiye takımında yer alan isimlerden biri de rakiplerine şimdiden gözdağı veren Ecem Onaran oldu.
Ecem Onaran, 1989 yılında İzmir’de doğdu. Eğitimini Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu’nda tamamladı.
Survivor’ın kendisi için çok önemli olduğunu söyleyen Onaran verdiği röportajında atletizmi bırakmak zorunda kaldığı için mücadelesinin yarım kaldığını ve kendini kanıtlamak istediğini söyledi..
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