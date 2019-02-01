Ecem Onaran kimdir kaç yaşında sevgilisi Berk Aldanmaz ile aşk pozları olay!

Kıyasıyla rekabetin yaşanacağı 2019 Survivor 2 Şubat akşamı TV 8 ekranlarında başlayacak. Bu sene Türkiye ve Yunanistan arasında geçecek zorlu yarışta Türkiye takımında yer alan isimlerden biri de rakiplerine şimdiden gözdağı veren Ecem Onaran oldu.

Ecem Onaran, 1989 yılında İzmir’de doğdu. Eğitimini Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu’nda tamamladı.

8 yaşında beden eğitimi öğretmeni sayesinde spora başlayan Ecem Onaran; senelerce Fenerbahçe Klübünde atlet olarak yarıştı.

Survivor’ın kendisi için çok önemli olduğunu söyleyen Onaran verdiği röportajında atletizmi bırakmak zorunda kaldığı için mücadelesinin yarım kaldığını ve kendini kanıtlamak istediğini söyledi..

Çok güçlü olduğunu ve bu yüzden açlığın kendisini zorlamayacağına inanıyor.

SEVGİLİSİ BERK ALDANMAZ: Kendisi gibi sporcu olan sevgilisi Berk Aldanmaz ile uzun yıllardır beraber olan Ecem Onaran, onu hayatının en büyük şanşı olarak görüyor.