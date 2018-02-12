Ecem Karaağaç'ın sevgilisi mi Ramazan Kalyoncu ile ilişkisi ne?

Survivor gönüllüler 2018 kadrosunda yer alan Ecem Karaağaç aslen Bursalı bir yarışmacı. Ecem Karaağaç ismi TV8 izleyicilerine yabancı değil. Tıpkı Ramazan Kalyoncu gibi Ecem Karaağaç da Göz6 yarışmasıyla tanındılar. Survivor adasında Ramazan Kalyoncu ve Ecem Karaağaç arasındaki yakınlaşmanın sebebi de bu mazileri. Ecem Karaağaç ve Ramazan Kalyoncu arasında Göz6 evinde yakın bir ilişki vardı ancak bu hiçbir zaman sevgili olmaya varmadı. Peki kimdir Ecem Karaağaç, hayli düşkün olduğu annesi ve babası;