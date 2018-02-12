Ecem Karaağaç kimdir aslen nereli anne ve babası ayrı mı?

Survivor gönüllüler 2018 kadrosunda yer alan Ecem Karaağaç aslen Bursalı bir yarışmacı. Ecem Karaağaç ismi TV8 izleyicilerine yabancı değil. Tıpkı Ramazan Kalyoncu gibi Ecem Karaağaç da Göz6 yarışmasıyla tanındılar. Survivor adasında Ramazan Kalyoncu ve Ecem Karaağaç arasındaki yakınlaşmanın sebebi de bu mazileri. Ecem Karaağaç ve Ramazan Kalyoncu arasında Göz6 evinde yakın bir ilişki vardı ancak bu hiçbir zaman sevgili olmaya varmadı. Peki kimdir Ecem Karaağaç, hayli düşkün olduğu annesi ve babası;

ECEM KARAAĞAÇ KİMDİR NERELİ KAÇ YAŞINDA : Ecem Karaağaç 14 Temmuz 1991 Bursa doğumludur. Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunu olan Ecem Karaağaç. profesyonel olarak yüzücülük yapıyor. 6 yıl lisanslı basketbol oynayan Ecem Karaağaç'ın annesinin adı Mine Mater, babası ise Cengiz Karaağaç’tır.

ECEM KARAAĞAÇ GÖZ6 EVİ YARIŞMASI : Ecem Karaağaç TV8 kanalında yayınlanan ve Erdi ve Berna Keklikler'in birinci olarak çıktığı Göz6 evinde yer almıştı. Başarılı oyunları ile hatırlanan Ecem Karaağaç Göz6 evinde finale kalmış ancak o yıl Survivor bileti alamamıştı.

ECEM KARAAĞAÇ VE RAMAZAN KALYOLCU'NUN İLİŞKİSİ NE : Survivor'da yakın ilişkileri ile dikkat çeken Ecem Karaağaç ile Ramazan Kalyoncu Göz6 evinde yarışmışlardı. Ecem kızlar takımında Ramazan da erkekler takımında yer alıyordu. Ecem ve Ramazan yarışmada da yakın bir diyalog halindeydiler. Ancak çift arasında özel bir ilişki yoktu.

Ecem Karaağaç'ın sevgilisi mi Ramazan Kalyoncu ile ilişkisi ne? HABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN