Ecem cinayetinde korkunç ayrıntılar! Bagajda ceset varken...

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, Ecem Balcı'yı (17) öldüren Süleyman Kara savcıya verdiği ifadesinde, Ecem'i boğarak öldürdükten sonra cesedi aracın bagajına koyduğunu, Ecem'in annesi Esra Ercömert'i ve kız kardeşini alarak yemeğe gittiklerini ve cesedin bu sırada bagajda olduğunu söyledi.

Ecem cinayetinde korkunç ayrıntılar! Bagajda ceset varken...

Kocaeli Gölcük'te, Ecem Balcı geçen 5 Ocak tarihinde ortadan kayboldu. Kızının kaybolmasının ardından bunalıma giren ve rahim kanseri olan Esra Ercömert, 14 Ocak'ta gittiği Kandıra'nın Kaltalkayası mevkiinde kayalıklardan denize atladı. Esra Ercömert'in cesedi 2 gün sonra denizde bulunarak toprağa verildi. Ecem Balcı'nın ise en son annesinin erkek arkadaşı Süleyman Kara ile görüştüğü belirlendi. Ecem Balcı, erkek arkadaşıyla cep telefonundan mesajlaşırken, Süleyman Kara'nın define bulduğundan, çok zengin olduklarından bahsettiği tespit edildi.

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Ecem cinayetinde korkunç ayrıntılar! Bagajda ceset varken...

Polis, Süleyman Kara'nın Ecem'in kaybolmasından sonra tarihi eser kaçakçılığından tutuklu bulunduğunu belirledi. Polis, cezaevinde Süleyman Kara'nın ifadesini aldı. Süleyman Kara ifadesinde Ecem Balcı'yı öldürdüğünü itiraf ederek, cesedini gömdüğü yeri gösterdi. 15 Şubat gecesi Gölcük'ün Ayvazpınar köyünde ormanlık alanda yapılan çalışma ile Ecem'in cesedi gömüldüğü yerden çıkarıldı.

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Ecem cinayetinde korkunç ayrıntılar! Bagajda ceset varken...

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, Ecem Balcı'nın öldürülmesiyle ilgili hazırladığı iddianameyi Kocaeli Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Hakkında 'çocuğu tasarlayarak kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istenen Süleyman Kara, ilk olarak Esra Ercömert ile olan ilişkisini anlattı. Kara, Ercömert'in dini nikahlı eşi olduğunu söyledi.

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Ecem cinayetinde korkunç ayrıntılar! Bagajda ceset varken...

Süleyman Kara, Esra Ercömert'i arkadaşı V.Ç.'nin dini nikahlı eşi olması nedeniyle tanıdığını, bu sırada yakınlaştıklarını ve evlendiklerini, ilk zamanlar Ecem'in aralarındaki ilişkiyi öğrenince tepki gösterdiğini, eşi E.K.'ya, Esra Ercömert ile aralarındaki mesajları gönderdiğini, daha sona ilişkilerini kabullendiğini söyledi. Süleyman Kara, Ecem Balcı'nın göğüs kanseri olması nedeniyle ameliyatı sırasında da yanında olduğunu belirtti.

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