Ece Üner canlı yayında böyle isyan etti!

Show TV ana haber spikeri Ece Üner'in canlı yayında minik Leyla'nın ölüm haberini sunarken sinirlerine hakim olamadı. İçinden geçenleri canlı yayında aktaran ünlü spikerin videosu sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı. Üner, "Dokunulmazlık vekillerin değil, çocukların olmalıdır" dedi.

"DOKUNULMAZLIK VEKİLLERİN DEĞİL ÇOCUKLARIN OLMALIDIR": Ece Üner, sinirlerine hakim olamayarak, "Bir insana, 'kızın öldü' nasıl denir. Biri Eylül iken melek oldu. Biri Leyla iken melek oldu. Biz ise onlar melek oldukça içimizdeki şeytanlarla baş başa kaldık.Bu çağdan nefret ettik. Kötülüklerin büsbütün egemen olduğu namussuz bir çağ bu. Bu cellatlarla çocukların birlikte yaşadığı bu çağa anca cehennem denir. Böyle bir çağda dokunulmazlık çocukları koruyamayan bir meclisin vekillerinin değil, çocukların olmalıdır" dedi.

  • Medya 04 Temmuz 2018 14:15
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  • rabia 04 Temmuz 2018 15:13 doğru söze ne denir...üzüntülerimize tercüman olmuşsun teşekkürler. İDAM İDAM İDAM dedik anlatamadık kardeşim, hadım diye birşey çıkarmışlar vur aşıyı bas 3 öğün yemeği oh ne ala memleket...masumlar acı çektiğinle kaldı...bu sapıkları bari falakaya çekinde acı nedir anlasınlar ama nerdeee....

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