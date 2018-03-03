Ece Seçkin'in evine hırsız girdi

Ece Seçkin, geçtiğimiz günlerde başına gelen hırsızlık olayı nedeniyle üzücü anlar yaşadı.

Ece Seçkin'in evine hırsız girdi

Ece Seçkin olayı "Annem evde yokken maskeli 2 şüpheli şahıs eve girmiş ve annem eve girdiğinde şüpheliler ile karşılaşmış. Annemin el ve ayaklarını bağlayan ve saçından sürükleyen şüpheliler annemi üst kata çıkararak yüz üstü yatırıp ağzını 8 kat bağlayarak boğmaya çalışmak suretiyle uyutucu sprey sıkmışlar.

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Ece Seçkin'in evine hırsız girdi

Ardından bıçakla öldürme tehdidinde bulundukları annem Lale Seçkin, bayılma numarası yapmış ve hırsızlar evi ön kapısından çaldıkları değerli eşyalarla terk etmişler.

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Ece Seçkin'in evine hırsız girdi

Polisin 16 saatlik titiz çalışması sonucunda evimizin anahtarının 4 ay önce karşı villamızda çalışan yabancı uyruklu bir kadın tarafından kopyalandığı ve akrabalarını bizim eve yönlendirdiği ortaya çıktı. Gayrettepe Gasp Büro Amirliği evden çalınan tüm değerli eşyaları Bahçeşehir civarında bir konteynerda buldu.

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Ece Seçkin'in evine hırsız girdi

Şüpheli şahsın amca oğlu olayı itiraf etti ve diğer 2 şüpheli hala aranıyor.’’ şeklinde anlattı.

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