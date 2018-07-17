Ece Seçkin'e olay evlenme teklifi! Sosyal medya yıkıldı

Uzun süredir birlikte olduğu pilot sevgilisi Çağrı Terletmez'den ilginç bir evlenme teklifi alan şarkıcı Ece Seçkin, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

BİR AN BİLE DÜŞÜNMEDEN EVET: Seçkin, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan paylaşımının altına ise şu notu düştü;

Ece Seçkin'den sitem: Evlenme teklifini de ben mi edeyim?

"Sanıyorum ki dünyanın en çılgın evlenme tekliflerinden biriydi bu ve ayaklarımın yerle temasını altüst etti... Sonsuzluğa gitmesini hayal ettiğim tereddütsüz bir “evet” çıktı ağzımdan ! Bütün bu sürpriz ve yaşadığım heyecan sanki rüya gibiydi...Ne hissettiğimi anlatmama bence gerek yok , gözlerimden belli olmuş zaten...Ve tekrar Seninle çıktığımız bu yolculuğa Gerçek aşka, saf sevgiye ve sana... 1 an bile düşünmeden EVET !