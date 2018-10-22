Ece Erken'den Serdar Ortaç ile Chole Loughnan hakkında olay iddia

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, Miami'de arkadaşı Merve Şentürk'le motosiklet kazası geçiren eşi Chloe Ortaç ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunup şunları aktarmıştı: "Chloe'nin durumu iyi ama yüzünde iz olmasa daha iyi olurdu. 15 küsur çatlak var. 3 tane de parmağı kırılmıştı. Parmakları iyileşti. Bugün de yürümeye başladı. Şu anda annesi, menajeri ve üç beş kişi başında duruyor."