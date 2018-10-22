Ece Erken'den Serdar Ortaç ile Chole Loughnan hakkında olay iddia

Beyaz TV kanalında Söylemezsem Olmaz programında ünlü şarkıcı Serdar Ortaç ile eşi Chloe Loughnan hakkında çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

Ece Erken'den Serdar Ortaç ile Chole Loughnan hakkında olay iddia

Serdar Ortaç'ın eşi Chole Loughnan Miami'de kaza geçirmişti. Olayın perde arkasına dair Beyaz TV canlı yayınında Ece Erken ve Bircan Bali'den çarpıcı iddialar geldi. İşte Serdar Ortaç'ın eşinin geçirdiği o kaza ve perde arkasına dair söylentiler:

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Ece Erken'den Serdar Ortaç ile Chole Loughnan hakkında olay iddia

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, Miami'de arkadaşı Merve Şentürk'le motosiklet kazası geçiren eşi Chloe Ortaç ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunup şunları aktarmıştı: "Chloe'nin durumu iyi ama yüzünde iz olmasa daha iyi olurdu. 15 küsur çatlak var. 3 tane de parmağı kırılmıştı. Parmakları iyileşti. Bugün de yürümeye başladı. Şu anda annesi, menajeri ve üç beş kişi başında duruyor."

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Ece Erken'den Serdar Ortaç ile Chole Loughnan hakkında olay iddia

Ortaç ardından Chloe'nin annesinin Merve Şentürk'e dava açacağı yönündeki iddialar karşısında, "Annesinin öyle bir şey yapacağını zannetmiyorum. Henüz kendisiyle konuşmadım." yanıtını verdi. Ünlü şarkıcı neden eşinin yanına gidemediğini ise "Bu geceyi iptal edip gidemezdim. İçeride kaç bin kişi var." sözleriyle açıkladı.

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Ece Erken'den Serdar Ortaç ile Chole Loughnan hakkında olay iddia

SERDAR ORTAÇ İLE CHLOE LOUGHNAN AYRILACAK MI? Serdar Ortaç'ın bu açıklamalarının ardından Beyaz TV'deki Söylemezsem Olmaz programında çiftin evliliğinin bitebileceği yönünde iddialar gündeme geldi.

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