Ece Erken'den olay bikini fotoğrafı! Böylesi daha önce görülmedi

Ece Erken bikinili fotoğraflarıyla olay yarattı. Oğlu Eymen ile birlikte tatilin tadını çıkaran sunucu Ece Erken, tatilinden çok özel anları takipçileri ile paylaşmayı ihmal etmiyor. Ancak Ece Erken'in önceki günlerde paylaştığı bir fotoğraf bir anda olay yarattı.

Ece Erken bikinili fotoğraflarıyla olay yarattı. Oğlu Eymen ile birlikte tatilin tadını çıkaran sunucu Ece Erken, tatilinden çok özel anları takipçileri ile paylaşmayı ihmal etmiyor. Ancak Ece Erken'in önceki günlerde paylaştığı bir fotoğraf bir anda olay yarattı. Twitter

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Oğlu Eymen'le tatil yapan güzel sunucu Ece Erken'in bikinili fotoğrafları sosyal medyayı salladı. Erken, geçtiğimiz gün "Yalnız, mutlu, huzurlu. Filtrelemeye takan değerli arkadaşlar, manzara ve denize odaklanma amaçlı. Ama illa bikinili görmek istiyorsanız nadir paylaşım yaparım. Yanlış yerdesiniz" diyerek bikinili fotoğrafını da vücudunu buzlayarak atmıştı.



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İŞTE O FOTOĞRAF; Salıncakta çekilmiş fotoğrafını vücudunu buzlayarak paylaşan Erken'in bu hareketi tepkilere neden oldu. Kendi bikinili fotoğrafınu bu şekilde sansürlemesi, takipçilerinin hoşuna gitmeyince Ece Erken çareyi başka bir fotoğraf atmakta buldu.

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