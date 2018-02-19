Ece Erken'den cinsel istismara karşı örnek hareket...

İşte Ece Erken'in paylaştığı o not:

"Geçen sene TRT1 de canlı yayında programımda pedagogumuzla birlikte yaptığımız bir çalışmaydı,(hintli yönetmen,oyuncu Aamir Khan'ın televizyon programından orjinalini izleyebilirsiniz)..Aslında çocuklarımıza 3 yaşından itibaren vermemiz gereken bir eğitim..keşke bu eğitimi vermek zorunda kalmasak,kimi zaman öz babasından bile sakınmamız(4.5 yaşında öz evladına cinsel istismarda bulunan babalar varken)gereken bir durum olmasa,bu sapkınlıkları hiç yaşamasak keşke işin özü bu sapıklar hiç yaşamasa!ben evladıma elimden geldiğince bu eğitimi vermeye çalışacağım.."

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  • Magazin 19 Şubat 2018 16:32
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