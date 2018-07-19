Ece Erken'den Adnan Oktar açıklaması

Adnan Oktar, çocuk istismarından alıkoymaya, devlet sırlarını başka ülkelere vermekten tehdit ve şantaja kadar sayısız suçlama ile gözaltına alınmıştı. Oktar, tutuklandı ve Silivri Cezaevi'ne götürüldü.

Ece Erken'den Adnan Oktar açıklaması

Adnan Oktar, çocuk istismarından alıkoymaya, devlet sırlarını başka ülkelere vermekten tehdit ve şantaja kadar sayısız suçlama ile gözaltına alınmıştı. Oktar, tutuklandı ve Silivri Cezaevi'ne götürüldü.

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Ece Erken'den Adnan Oktar açıklaması

Ünlü sunucu Ece Erken Adnan Oktar ile aynı ortamda bile bulunmadığını söylemişti. Ancak Erken’in A9 TV’de verdiği röportajda Oktar ve yanındakilere yönelik olumlu söylemlerde bulunduğu ortaya çıktı.

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Ece Erken'den Adnan Oktar açıklaması

Erken’in verdiği röportajda Oktar’ın kanalı için “Tabi ki takipteyiz, çok keyifli programlar var” dediği görülüyor. Ece Erken ise bu haberleri hızla yalanlayıp sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Adnan Oktar’ı hayatında bir kere bile görmediğini söyleyen Ece Erken’in 5 yıl önce Oktar’ın kanalı A9 TV’ye verdiği ropörtajın çıkması üzerine şunları söyledi;

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Ece Erken'den Adnan Oktar açıklaması

“Adnan Oktar’ı hayatımda bir kere görmedim, aynı ortamda bulunmadım, çevresinden tek kişiyi bile tanımam. Çalıştığım kanalın müdürü rica etti, Ropörtaj yapacaklar seninle güzel şeyler söyle, destek çık diye. Söyleneni söyledim Bundan 5 yıl önce tvlere çıkıp röportaj veren biriydi maalesef. Kimse gerçek yüzünü bilmiyordu, kanal müdürleri bile” dedi.

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