Ece Erken'den Adnan Oktar açıklaması

Erken’in verdiği röportajda Oktar’ın kanalı için “Tabi ki takipteyiz, çok keyifli programlar var” dediği görülüyor. Ece Erken ise bu haberleri hızla yalanlayıp sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Adnan Oktar’ı hayatında bir kere bile görmediğini söyleyen Ece Erken’in 5 yıl önce Oktar’ın kanalı A9 TV’ye verdiği ropörtajın çıkması üzerine şunları söyledi;