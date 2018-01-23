Ece canlı yayında çılgına döndü! Kedicik öyle bir laf etti ki...

Kayıp kızlarını Adnan Oktar'ın programında gören Elvan Koçak, şikayetçi olmuştu. Kızlardan birinin reşit olmaması ise Oktar'ın başını belaya sokmuştu. Konuyla ilgili açıklamayı kedicik Didem Ürer, Beyaz TV'nin canlı yayınına bağlanarak yaptı.

" ECE ERKEN DE 12 YAŞINDA SUNUCULUK YAPTI"

Beyaz TV'de Söylemezsem Olmaz'ın canlı yayınına bağlanan Didem Ürer, çocukların çok mutlu olduğunu ve babanın iddialarını yalanlarken Ece Erken'i örnek gösterdi. Kedicik, "Ece Erken de 12 yaşında sunuculuk yapmaya başladı." deyince Ece sinirlenip "Siz benim üzerimden neden örnek veriyorsunuz?" dedi.

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