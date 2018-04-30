Ebru Yaşar: Cumhur ittifakını destekliyorum

24 Haziran'da yapılacak seçimlerle ilgili konuşan Ebru Yaşar, 'Seçim kararını duyunca çok sevindim. Cumhur ittifakını destekliyorum. Seçimle birlikte Türkiye'nin ekonomik açıdan da daha istikrarlı bir ortama gireceğine inanıyorum.' dedi.

Ebru Yaşar: Cumhur ittifakını destekliyorum

Ünlü şarkıcı Ebru Yaşar, Türkiye gündemi hakkında GÜNAYDIN'a konuştu. 24 Haziran'da yapılacak seçimlerle ilgili konuşan Ebru Yaşar, ''Türkiye’nin terörle mücadelesinde Batı’nın tutumu hiç hoş değil. Batı; pısırık, ekonomik olarak yardıma muhtaç, her denileni kabul eden Türkiye’yi özlüyor. Farklı durumlarla karşılaştıklarında önümüzü kesmek için ellerinden geleni yapıyor, saldırganlaşıyorlar. Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin hem dünyada, hem de bölgede çok daha fazla güçleneceğini düşünüyorum.'' dedi.

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Ebru Yaşar: Cumhur ittifakını destekliyorum

''CUMHUR İTTİFAKINI DESTEKLİYORUM'': ''Türkiye, 24 Haziran'da seçime gidiyor. Bir vatandaş olarak düşünceleriniz nelerdir?'' sorusuna yanıt veren Yaşar, ''Seçim kararını duyunca hem olacağı tarihin yakınlığı nedeniyle, hem de toplumun psikolojisi açısından çok sevindim. Çünkü seçim dönemlerinin uzun olması maalesef ekonomi için hiç iyi değil. Referandumda kabul ettiğimiz cumhurbaşkanlığı sisteminin Türkiye için hayırlı olacağını düşünüyorum. Bu nedenle de bir vatandaş, bir anne ve bir sanatçı olarak 'Cumhur ittifakını destekliyorum. Seçimle birlikte Türkiye'nin ekonomik açıdan da daha istikrarlı bir ortama gireceğine inanıyorum. Yerli ve milli siyasetçilerden oluşan bu ittifak ile ülke olarak çok daha güzel noktalara gideceğimizi umut ediyorum.'' ifadelerini kullandı.

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Ebru Yaşar: Cumhur ittifakını destekliyorum

''İKİNCİ TURA GİTMEMİŞ SEÇİM ORTAMINA UYANMAK İSTİYORUM'':
25 Haziran'da nasıl bir Türkiye'ye uyanmak istersiniz?
Türkiye kendisine yakışanı yapacaktır ve 24 Haziran'da demokrasi geleneği, halkın demokrasi inancı galip gelecektir. Herkesin gönlünde bir aslan yatar, benim de var. Ama bir vatandaş olarak temel isteğim, ikinci tura gitmemiş bir seçim ortamına uyanmak. Tüm Türkiye'nin, seçimin tüm kurallarıyla yerine getirilmiş olmasının huzuruyla uyanmasını diliyorum. Milli birlik ve beraberliğimizi korumamız ve birbirimizin tercihlerine saygı göstermemiz gerekiyor.

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Ebru Yaşar: Cumhur ittifakını destekliyorum

''TÜRKİYE'YE KİMSE ZARAR VEREMEZ'': ''Hem içeride, hem de dışarıda terörle mücadele edilen böyle önemli bir dönemde millet olarak birbirimize daha çok sarılmalıyız.'' diyen Yaşar, ''Eğer biz milletçe tek yürek olursak, Türkiye'ye kimse zarar veremez. Ben ülkesini çok seven biri olarak tek bayrak, tek millet ve tek yürek olmamız gerektiğini düşünüyorum. Güçlü bir Türkiye için bunun çok önemli olduğuna inanıyorum.'' dedi.

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