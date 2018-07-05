Ebru Şancı'dan olay cinsel istismar paylaşımı! Ortalık ayağa kalktı

Ebru Şancı Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu notu düştü: "Tecavüzcüler ameliyatla kadın yapılsın ömür boyu genelevlerde çalıştırılsın kazançları da öğrencilere burs verilsin. Asamıyorsunuz anladık! Biz de bizim vergilerimizle bunlara içeride bakmanızı istemiyoruz.... Hadım edeceğinize çok daha iyi bir fikrim var, sokakta köpek kovalayacaklarına bu şerefsizlere gitsinler! Ayrıca burs olmaz haram yemesin kızar sokak hayvanlarına mama ve tedavide kullanılsın"