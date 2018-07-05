Ebru Şancı'dan olay cinsel istismar paylaşımı! Ortalık ayağa kalktı

Ebru Şancı, son dönemlerde yaşanan çocuk tacizi ve ölümleriyle ilgili Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu. Ebru Şancı'nın paylaşımı takipçilerini şoke etti.

Ebru Şancı'dan olay cinsel istismar paylaşımı! Ortalık ayağa kalktı

Türkiye, günlerdir kaçırılan ve sonrasında öldürülen küçük yavrularımıza ağlarken ünlüler dünyası da bu vahşete sesiz kalmayarak, sosyal medya hesaplarından tepkilerini dile getiriyor. Son olarak Ankara'da Eylül'ün ardından Ağrı'da küçük Leyla'nın cesedine ulaşılmasından sonra Türkiye ayağa kalktı ve her kesimden 'idam' sesleri yükselmeye başladı. Yaşanan vahşete bir tepki de Ebru Şancı'dan geldi.

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Ebru Şancı'dan olay cinsel istismar paylaşımı! Ortalık ayağa kalktı

Elazığsporlu futbolcu Alpaslan Öztürk ile evlenen ve ikiz kızları olan Ebru Şancı, Instagram'dan yaptığı paylaşımla tüm tepkileri üzerine çekti. Son dönemde meydana gelen çocuk tacizi, cinsel istismarı ve çocuk ölümlerinden dolayı sosyal medyada 'idam ve hadım' önerilerine karşılık Ebru Şancı, tecavüzcülerin ameliyatla kadın yapılması gerektiğini söyledi.

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Ebru Şancı'dan olay cinsel istismar paylaşımı! Ortalık ayağa kalktı

Ebru Şancı Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu notu düştü: "Tecavüzcüler ameliyatla kadın yapılsın ömür boyu genelevlerde çalıştırılsın kazançları da öğrencilere burs verilsin. Asamıyorsunuz anladık! Biz de bizim vergilerimizle bunlara içeride bakmanızı istemiyoruz.... Hadım edeceğinize çok daha iyi bir fikrim var, sokakta köpek kovalayacaklarına bu şerefsizlere gitsinler! Ayrıca burs olmaz haram yemesin kızar sokak hayvanlarına mama ve tedavide kullanılsın"

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Ebru Şancı'dan olay cinsel istismar paylaşımı! Ortalık ayağa kalktı

Ebru Şancı'nın bu paylaşımı kısa sürede binlerce tepki aldı.

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