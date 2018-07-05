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Ebru Şancı kimdir eşi futbolcu Alpaslan Öztürk

Ebru Şancı kimdir eşi futbolcu Alpaslan Öztürk

Ebru Şancı, son dönemlerde yaşanan çocuk tacizi ve ölümleriyle ilgili Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu. Ebru Şancı, tecavüzcülerin ameliyatla kadın yapılması gerektiğini söyledi. Peki kaş yapayım derken göz çıkaran Ebru Şancı kimdir ? Ebru şancı hangi futbolcuyla evli. İşte haberin tüm detayları...

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Eklenme Tarihi: 05-07-2018 16:21 - Güncelleme: 05-07-2018 16:21

Elazığsporlu futbolcu Alpaslan Öztürk ile evlenen ve ikiz kızları olan Ebru Şancı, Instagram'dan yaptığı paylaşımla tüm tepkileri üzerine çekti.

Son dönemde meydana gelen çocuk tacizi, cinsel istismarı ve çocuk ölümlerinden dolayı sosyal medyada 'idam ve hadım' önerilerine karşılık Ebru Şancı, tecavüzcülerin ameliyatla kadın yapılması gerektiğini söyledi.

Peki Ebru Şancı kimdir nereli ve kaç yaşında ? Ebru Şancı hangi futbolcuyla evli ? İşte tüm bu soruların cevabı haberimizde...

''TECAVÜZCÜLER AMELİYATLA KADIN YAPILSIN''
Ebru Şancı Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu notu düştü: "Tecavüzcüler ameliyatla kadın yapılsın ömür boyu genelevlerde çalıştırılsın kazançları da öğrencilere burs verilsin. Asamıyorsunuz anladık! Biz de bizim vergilerimizle bunlara içeride bakmanızı istemiyoruz.... Hadım edeceğinize çok daha iyi bir fikrim var, sokakta köpek kovalayacaklarına bu şerefsizlere gitsinler! Ayrıca burs olmaz haram yemesin kızar sokak hayvanlarına mama ve tedavide kullanılsın"

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ
Ebru Şancı'nın bu paylaşımı kısa sürede binlerce tepki aldı. Sosyal medyada Ebru Şancı'nın farkında olmadan kadınları aşağıladığı şeklinde yorumlar yapıldı.

EBRU ŞANCI KİMDİR ?
Ebru Şancı 31 Ağustos 1983 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. İki kardeşi var. Malatyalı bir ailenin kızı. 10 yaşındayken babası ölmüş. Liseyi İstanbul Bahçelievler Lisesinde okumuştur. 2001 yılında başladığı Üniversiteyi Londra Regent College’de okumuştur. 2006’da New York’a taşındı ve New York Üniversitesinin ‘’Oyunculuk ve Drama’’ Bölümünde okuyarak bitirmiştir.

17 yaşındayken Brezilya’daki 2001 Miss Globe güzellik yarışmasında birinci oldu. Daha sonrasında Türkiye'ye gelip burada mankenliğe başladı.

2001 yılında Londra’ya taşındı. 2006’da New York’a taşındı. 2010 yılında ise Türkiye’ye döndü. Londra’dayken 2002’de hayatını değiştiren adamla yani Libya lideri Muammer Kaddafi’nin oğlu Seyfülislam Kaddafi’yle tanıştı ve üç yıl aşk yaşadı. Onun sayesinde Londra Regent College’de okudu. Ebru Şancı daha sonra Galatasaray'ın başarılı kalecisi Fernando Muslera'yla aşk yaşamaya başladı. Daha sonra Ebru Şancı'nın adı İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo'yla anıldı. Son çıkan haberlerde ise Ebru Şancı'nın adı Alparslan Türkeş'in milletvekili oğlu Ahmet Kutalmış Türkeş ile anıldı. Ebru Şancı, daha önce Önder Açıkbaş ve Cihan Haspolatlı'yla da aşk yaşamıştı.

Fashıon One’da program yaptı. İstanbul ve Türkiye genelinde concierge hizmetleri veren bir şirket kurdu. Halen şirketin yönetim kurulu başkanlığını yapmaktadır. Ebru Şancı, İngilizce, Fransızca ve Arapça bilmektedir.

Ebru Şancı'dan olay cinsel istismar paylaşımı! Ortalık ayağa kalktıEbru Şancı'dan olay cinsel istismar paylaşımı! Ortalık ayağa kalktıEbru Şancı'dan olay cinsel istismar paylaşımı! Ortalık ayağa kalktıEbru Şancı'dan olay cinsel istismar paylaşımı! Ortalık ayağa kalktıHABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

 



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