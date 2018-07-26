Ebru Şancı: Devre arasında hamile kalacağım

Güzel manken Ebru Şancı çok özel açıklamalarda bulundu. 2015 yılında futbolcu Alpaslan Öztürk ile dünya evine Giren Şancı, katıldığı bir programda "Devre arası hamile kalacağım, üçüncü bebeği istiyoruz" dedi.

Ebru Şancı: Devre arasında hamile kalacağım

Belçikalı futbolcu Alpaslan Öztürk ile 2014 yılında aşk yaşamaya başlayan manken Ebru Şancı Eylül 2015'te dünya evine girmişti Daha sonra Ekim 2016'da ikizleri Mila ve Ceylin Bodrum'da dünyaya gelmişti. Ebru Şancı, bugün katıldığı programda Alişan ve Buse Varol'un 2. balayı haberi ekranlara gelince eşiyle balayında yaşadıklarını anlattı. İşte Ebru Şancı'nın balayında yaşadıkları:

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Ebru Şancı: Devre arasında hamile kalacağım

"İSTAKOZ GETİRMİŞ DEDİM GİT MENEMEN GETİR": "'Biz balayında Maldivler'e gittik, birbirimizde çok sıkıldık. Ye, iç, yat bu ne! Bir de aç kaldım adam tabağa ıstakoz koymuş getirmiş sabah kahvaltısında. Ben onun nasıl yendiğini bile bilmiyorum. 'Git menemen' getir dedim. 'Burda yok, sahilde olduğumuz için hep deniz ürünleri var' dedi.

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Ebru Şancı: Devre arasında hamile kalacağım

"BALAYI VICIK VICIK": Kocama da kahvaltıda şampanya getirmiş, yanına da koymuş iki bin TL'lik faturayı. Bir kere zaten benim kocam alkol kullanmıyor. Yani kısacası biz çok sıkıldık, balayı ne vıcık vıcık. Beş günün sonunda kaçtık."

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Ebru Şancı: Devre arasında hamile kalacağım

"SİNİRLENİNCE BENİ HAVAYA KALDIRIP DUVARA YASLAR": Öte yandan Ebru Şancı, "Eşimle çok kavga ederiz, ben pitbull gibiyimdir. Saldırmaya yer ararım, çok konuşurum. O da beni susturmak için havaya kaldırır duvara yaslar 'Sus artık, yeter' der.'" diyerek eşiyle sık sık kavga ettiğini de dile getirdi.

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