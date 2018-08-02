  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVKurbanını kardeşinle paylaşır mısın?
eposta yazdır zoom+ zoom-

Ebru Şallı'ya şok gönderme: Tekne kiralık kadın kiralık

Ebru Şallı'ya şok gönderme: Tekne kiralık kadın kiralık

Bu yıl bitmeden evlenmeyi planlayan Ebru Şallı ile Uğur Akkuş'un tekne tatilinden fotoğraflar bugün basında yer aldı. Bunun üzerine Instagram hesabından göndermeli bir paylaşımda bulunan Gonca Sağlam, “Tekne kiralık, kadın kiralık, gülüşler kiralık... Gerçek olan tek şey hasta bir çocuk tek başına” ifadelerinde bulundu.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 02-08-2018 16:29 - Güncelleme: 02-08-2018 16:30

Ebru Şallı ve Uğur Akkuş, geçen yaz dönemi boyunca magazin gündeminde en çok konuşulan isimlerden biri haline geldiler. İlişkileri, Akkuş evliyken başlayan çift, aşk yaşamaya devam ediyor.

Uğur Akkuş'un evli olduğu dönemde, Ebru Şallı ile aşk yaşaması bir hayli tepki toplamıştı. Olaylı bir şekilde Gonca Sağlam’dan boşanan Uğur Akkuş şu sıralar evli olduğu dönemde aşk yaşadığı eski manken ve model Ebru Şallı ile birlikte özel bir teknede tatil yapıyor.

GONCA SAĞLAM İHANETİ UNUTMADI
Uğur Akkuş'un eski eşi Gonca Sağlam da paylaşımlarına devam ediyor. Gonca Sağlam’dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Sağlam, sosyal medya hesabının hikaye kısmında çok konuşulacak bir paylaşıma daha imza attı. İşte aldatılan genç kadının o paylaşımı;

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Ebru Şallı'ya şok gönderme: Tekne kiralık kadın kiralık haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
KİMDİR ?
Ebru Şallı
EBRU ŞALLI KİMDİR?

Ebru Şallı çıplak fotoğraflarıyla gündeme geldi. Aşk hayatında yaşadığı sıkıntılarla da gündeme gelen Ebru Şallı'nın kaç yaşında olduğunu merak ediliyor.  Ebru Şallı, 15 Ocak 1977 tarihinde İstanbul‘da doğdu.

DEVAMI »
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu
  25. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro