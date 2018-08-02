Ebru Şallı'ya şok gönderme: Tekne kiralık kadın kiralık

Ebru Şallı ve Uğur Akkuş, geçen yaz dönemi boyunca magazin gündeminde en çok konuşulan isimlerden biri haline geldiler. İlişkileri, Akkuş evliyken başlayan çift, aşk yaşamaya devam ediyor.

Uğur Akkuş'un evli olduğu dönemde, Ebru Şallı ile aşk yaşaması bir hayli tepki toplamıştı. Olaylı bir şekilde Gonca Sağlam’dan boşanan Uğur Akkuş şu sıralar evli olduğu dönemde aşk yaşadığı eski manken ve model Ebru Şallı ile birlikte özel bir teknede tatil yapıyor.

GONCA SAĞLAM İHANETİ UNUTMADI

Uğur Akkuş'un eski eşi Gonca Sağlam da paylaşımlarına devam ediyor. Gonca Sağlam’dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Sağlam, sosyal medya hesabının hikaye kısmında çok konuşulacak bir paylaşıma daha imza attı. İşte aldatılan genç kadının o paylaşımı;