Ebru Şallı'nın sevgilisi dolandırıcı çıktı hemde Erdoğan'ın...

Geçtiğimiz yıl Ebru Şallı'nın adı magazin sayfalarında bol bol yer aldı. Sinan Akçıl ile olan ayrılığı, Cem Yılmaz ile olan aşkı, çıplak fotoğraflarının sosyal medyada paylaşılması skandalı derken son olarak evli iş adamı Uğur Akkuş ile olan aşkının bir tekne tatili sırasında fotoğraflanması sonucu ortaya çıkması skandalların en zirvesi oldu. Uğur Akkuş'un daha sonra evli olduğunun ortaya çıkması ve eşi Gonca Akkuş'un sarsıcı iddiaları üzerine olay başka bir boyut kazandı. Tam sular duruldu derken yine bir skandal patlak verdi. Ama bu sefer durum sandığınız gibi değil...
Ebru Şallı'nın evli sevgilisi olarak tanıdığımız Uğur Akkuş hakkında, yenir yutulur cinsten olmayan bir iddia ortaya atıldı. İddianın sahibi Sabah yazarı Dilek Güngör. Güngör'ün "Emiri kandıran çantacı kim?" başlığıyla yayımlanan yazısı şöyle
'Son dönemde yeni yeni işadamları türedi. Bakıyorsunuz, adamın hiçbir üretimi, dişe dokunur ticareti veya yatırımı yok. Elinde bir tek -o da hasbelkader- otel lobisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la, Başbakan Binali Yıldırım'la ya da kabine üyeleriyle çektirdiği fotoğraf var. Hani eskiden 'Hamili kart yakinimdir' diye dolaşanlar var ya...Onun gibi bu fotoyu alıp kartvizit gibi dolaştırıyorlar.
Yabancı yatırımcı avlamaya çalışıyorlar. Geçenlerde bir sohbet sırasında tam da böyle bir şeye şahit oldum ve şok yaşadım. Bana anlatan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kuveyt seyahatinde kendisiyle fotoğraf çektiren bir işadamından bahsetti. O kişi, Kuveyt Emiri Şeyh el ailesinden Meclis Başkanı'na Cumhurbaşkanı Erdoğan'la fotoğraflarını gösterip ortak yatırım için masaya oturmaya ikna etmiş! Fakat olan Kuveytliler'in 20 milyon dolarına olmuş!
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