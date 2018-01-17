Ebru Şallı'nın sevgilisi dolandırıcı çıktı hemde Erdoğan'ın...

Geçtiğimiz yıl Ebru Şallı'nın adı magazin sayfalarında bol bol yer aldı. Sinan Akçıl ile olan ayrılığı, Cem Yılmaz ile olan aşkı, çıplak fotoğraflarının sosyal medyada paylaşılması skandalı derken son olarak evli iş adamı Uğur Akkuş ile olan aşkının bir tekne tatili sırasında fotoğraflanması sonucu ortaya çıkması skandalların en zirvesi oldu. Uğur Akkuş'un daha sonra evli olduğunun ortaya çıkması ve eşi Gonca Akkuş'un sarsıcı iddiaları üzerine olay başka bir boyut kazandı. Tam sular duruldu derken yine bir skandal patlak verdi. Ama bu sefer durum sandığınız gibi değil...