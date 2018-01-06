Ebru Şallı'dan ilginç yanıt: Herkesin hayatında olabilecek şeyler

Ebru Şallı, önceki gün Ataköy’deki Ahmet Cömert Spor Salonu’nda engellilerle pilates yaptı. Etkinlikte basın mensuplarıyla da bir araya gelen Şallı, evli olduğu ortaya çıkan sevgilisi Uğur Akkuş’la ilgili sorulara şöyle yanıt verdi: “Ben bu ilişki için bir kez konuştum, aynısını tekrarlıyorum. Onlarınki normal bir boşanma davası, herkesin hayatında olabilecek şeyler. Fazla konuşmamak lazım, çok da büyük bir şey değil bu.”