Ebru Şallı'dan ilginç yanıt: Herkesin hayatında olabilecek şeyler

Ebru Şallı, önceki gün Ataköy’deki Ahmet Cömert Spor Salonu’nda engellilerle pilates yaptı. Etkinlikte basın mensuplarıyla da bir araya gelen Şallı, evli olduğu ortaya çıkan sevgilisi Uğur Akkuş’la ilgili sorulara şöyle yanıt verdi: “Ben bu ilişki için bir kez konuştum, aynısını tekrarlıyorum. Onlarınki normal bir boşanma davası, herkesin hayatında olabilecek şeyler. Fazla konuşmamak lazım, çok da büyük bir şey değil bu.”
NE OLMUŞTU? Ebru Şallı ile Uğur Akkuş ilk kez birlikte çıktıkları Bodrum tatilinde görüntülenmiş, ikilinin aşkı gündeme bomba gibi düşmüştü. Fotoğrafların basına yansımasının ardından Uğur Akkuş’un evli ve iki çocuk babası olduğu ortaya çıkmıştı. Eşiyle sorunlar yaşadığını ve boşanma arefesinde olduklarını söyleyen Uğur Akkuş, Ebru Şallı'dan vazgeçmemiş eleştirilere rağmen ilişkilerine devam eden çiftin, imam nikâhı kıydığı iddia edilmişti.
Öte yandan geçtiğimiz günlerde Posta'da yer alan habere göre Uğur Akkuş, sevgilisi Ebru Şallı’dan 15 gün önce ayrılmış ve ortadan kaybolmuştu.
Ebru Şallı, önceki gün Ataköy’deki Ahmet Cömert Spor Salonu’nda engellilerle pilates yaptı.
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