Ebru Şallı fotoşoptan vazgeçmiyor

Eski manken ve model Ebru Şallı, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla takipçilerinin diline düştü

Eski manken ve model Ebru Şallı, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla takipçilerinin diline düştü. Ebru Şallı'nın yaptığı paylaşımda bel bölgesine fotoşop uyguladığı görülüyor. Ebru Şallı’nın fotoşop yapmayı ne kadar çok sevdiğini artık hepimiz biliyoruz.Pilates yapmasına rağmen ve incecik olmasına rağmen kapı, pencere yamultmaktan vazgeçmeyen eski manken bu sefer de takipçilerinin dikkati sayesinde yakalandı. Ebru Şallı, bel bölgesini incelterek takipçileriyle bir fotoğraf paylaştı. Şallı’nın yaptığı fotoşop uyguladığı bu paylaşım takipçileri tarafından kısa süre fark edildi Twitter

Facebook

Google Plus

1 13

Eski manken ve model Ebru Şallı, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla takipçilerinin diline düştü. Ebru Şallı'nın yaptığı paylaşımda bel bölgesine fotoşop uyguladığı görülüyor. Ebru Şallı’nın fotoşop yapmayı ne kadar çok sevdiğini artık hepimiz biliyoruz.Pilates yapmasına rağmen ve incecik olmasına rağmen kapı, pencere yamultmaktan vazgeçmeyen eski manken bu sefer de takipçilerinin dikkati sayesinde yakalandı. Ebru Şallı, bel bölgesini incelterek takipçileriyle bir fotoğraf paylaştı. Şallı’nın yaptığı fotoşop uyguladığı bu paylaşım takipçileri tarafından kısa süre fark edildi Twitter

Facebook

Google Plus

2 13

Eski manken ve model Ebru Şallı, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla takipçilerinin diline düştü. Ebru Şallı'nın yaptığı paylaşımda bel bölgesine fotoşop uyguladığı görülüyor. Ebru Şallı’nın fotoşop yapmayı ne kadar çok sevdiğini artık hepimiz biliyoruz.Pilates yapmasına rağmen ve incecik olmasına rağmen kapı, pencere yamultmaktan vazgeçmeyen eski manken bu sefer de takipçilerinin dikkati sayesinde yakalandı. Ebru Şallı, bel bölgesini incelterek takipçileriyle bir fotoğraf paylaştı. Şallı’nın yaptığı fotoşop uyguladığı bu paylaşım takipçileri tarafından kısa süre fark edildi Twitter

Facebook

Google Plus

3 13