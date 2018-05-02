Ebru Şahin kimdir kaç yaşında yeni sevgilisi bakın kim

Ebru Şahin kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve kiminle aşk yaşıyor soruları merak konusu oldu. İstanbullu Gelin dizisi ile yıldızı parlayan genç ve güzel oyuncu Ebru Şahin geçtiğimiz günlerde Söz dizisinin oyuncusu Tolga Sarıtaş ile yakalandı. Peki ama güzelliği ve düzgün fiziği ile dikkatleri üzerine çeken Ebru Şahin kimdir, hayatı ve merak edilenleri haberimizde.

Geçtiğimiz aylarda adı stil danışmanı İlknur Şeref’le anılan Tolga Sarıtaş, önceki akşam oyuncu Ebru Şahin ile Emirgan’daydı.

“Söz”ün Yavuz Üsteğmen’i ile “İstanbullu Gelin” dizisinin Burcu’su, bir kulüpte geç saatlere kadar eğlendi.

Sarıtaş ve Şahin, mekandan sabaha karşı çıkıp aynı taksiyle oradan ayrıldı. Görüntülendiklerinin farkına varmayan iki genç oyuncunun bir süredir flört ettiği konuşuluyor.

EBRU ŞAHİN KİMDİR: Ebru Şahin, 1994 yılında İstanbul’da doğdu. Eğitimini İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nde tamamladıktan sonra oyunculuk eğitimi aldı.,

İlk oyunculuk deneyimini 2016 yılında rol aldığı Kan Parası filmi ile yayan Ebru Şahin, daha sonra Babam filmi ve Savaşçı dizisinin kadrosunda yer aldı. Başrollerini Özcan Deniz ve Aslı Enver’in paylaştığı İstanbullu Gelin dizisinin kadrosuna sonradan dahil olan Ebru Şahin, Boran Konağı’nın naif karakteri Osman’ın sevgilisi Burcu karakterini canlandırıyor.