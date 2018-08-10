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Ebru Polat'tan göğüs dekolteli iddialı kıyafet!

Ebru Polat'tan göğüs dekolteli iddialı kıyafet!

Dün akşam saatlerinde Zorlu AVM'ye gelen Ebru Yaşar, bir kız arkadaşı ile mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı. "Yeni kraliçeniz geliyor" diyen Ebru Polat, yeni şarkısına son derece güvendiğini ve hak edeceği değeri bulacağını sözlerine ekledi. Güzel şarkıcının giydiği iddialı ve şık kıyafeti dikkatlerden kaçmadı.

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Eklenme Tarihi: 10-08-2018 15:46 - Güncelleme: 10-08-2018 15:46

Şarkıcı Ebru Polat, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezinde objektiflere yansıdı. Polat, sözü ve müziği kendisine ait olan yeni şarkısı 'Akşam Sendeyiz Kraliçe' ile sevenleriyle buluşmaya hazırlandığını söyledi.

Hafta sonu üç ayrı ilde konser vereceğini belirten şarkıcı, "Çok şükür konserlerimiz tüm hızıyla devam ediyor. Bu konser maratonu içerisinde yeni şarkımı da yazdım ve bitirdim. Önümüzdeki haftalarda dinleyicilerle buluşacak inşallah" açıklamasında bulundu.

''YENİ KRALİÇENİZ GELİYOR''
"Yeni kraliçeniz geliyor" diyen Ebru Polat, yeni şarkısına son derece güvendiğini ve hak edeceği değeri bulacağını sözlerine ekledi.

KIYAFETİ DİKKAT ÇEKTİ
Güzel şarkıcının giydiği iddialı ve şık kıyafeti dikkatlerden kaçmadı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 10 Ağustos 2018 16:06 bi derdimiz bu kalmıştı. sağol internethaber bey.

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