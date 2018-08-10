Ebru Polat'tan göğüs dekolteli iddialı kıyafet!

Şarkıcı Ebru Polat, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezinde objektiflere yansıdı. Polat, sözü ve müziği kendisine ait olan yeni şarkısı 'Akşam Sendeyiz Kraliçe' ile sevenleriyle buluşmaya hazırlandığını söyledi.

Hafta sonu üç ayrı ilde konser vereceğini belirten şarkıcı, "Çok şükür konserlerimiz tüm hızıyla devam ediyor. Bu konser maratonu içerisinde yeni şarkımı da yazdım ve bitirdim. Önümüzdeki haftalarda dinleyicilerle buluşacak inşallah" açıklamasında bulundu.

''YENİ KRALİÇENİZ GELİYOR''

"Yeni kraliçeniz geliyor" diyen Ebru Polat, yeni şarkısına son derece güvendiğini ve hak edeceği değeri bulacağını sözlerine ekledi.

KIYAFETİ DİKKAT ÇEKTİ

Güzel şarkıcının giydiği iddialı ve şık kıyafeti dikkatlerden kaçmadı.

