Şarkıcı Ebru Polat, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezinde objektiflere yansıdı. Polat, sözü ve müziği kendisine ait olan yeni şarkısı 'Akşam Sendeyiz Kraliçe' ile sevenleriyle buluşmaya hazırlandığını söyledi.
Hafta sonu üç ayrı ilde konser vereceğini belirten şarkıcı, "Çok şükür konserlerimiz tüm hızıyla devam ediyor. Bu konser maratonu içerisinde yeni şarkımı da yazdım ve bitirdim. Önümüzdeki haftalarda dinleyicilerle buluşacak inşallah" açıklamasında bulundu.
''YENİ KRALİÇENİZ GELİYOR''
"Yeni kraliçeniz geliyor" diyen Ebru Polat, yeni şarkısına son derece güvendiğini ve hak edeceği değeri bulacağını sözlerine ekledi.
KIYAFETİ DİKKAT ÇEKTİ
Güzel şarkıcının giydiği iddialı ve şık kıyafeti dikkatlerden kaçmadı.
ÖNCEKİ HABERLER
YORUM YAZIN Ebru Polat'tan göğüs dekolteli iddialı kıyafet! haberine yorum yapınadınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER