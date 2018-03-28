Ebru Polat'tan bomba evlilik itirafı!

'Hava Çok Sıcak' ve 'Hazmedemeyenlere Soda' şarkılarıyla müzik listelerinde üst sıralarda yer alan ve sosyal medya hesabı Instagram'da yaptığı cesur paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren şarkıcı Ebru Polat, kariyeri ve özel hayatıyla ilgili müzik blogger'ı Pop Bizde'ye konuştu. Özel hayatıyla ilgili ilginç sözler sarf eden Ebru Polat, evlilikle ilgili ''mantık evliliği isteseydim diplomat erkek arkadaşım vardı, evlensem onunla evlenirdim" diyerek flaş bir itirafta bulundu.