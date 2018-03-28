Ebru Polat'tan bomba evlilik itirafı!

'Hava Çok Sıcak' ve 'Hazmedemeyenlere Soda' şarkılarıyla müzik listelerinde üst sıralarda yer alan ve sosyal medya hesabı Instagram'da yaptığı cesur paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren şarkıcı Ebru Polat, kariyeri ve özel hayatıyla ilgili müzik blogger'ı Pop Bizde'ye konuştu. Özel hayatıyla ilgili ilginç sözler sarf eden Ebru Polat, evlilikle ilgili ''mantık evliliği isteseydim diplomat erkek arkadaşım vardı, evlensem onunla evlenirdim" diyerek flaş bir itirafta bulundu.
Geçtiğimiz günlerde romantik bir evlilik teklifi alan ancak bunu reddeden Ebru Polat, "Henüz evliliğe sıcak bakmıyorum, önce kariyer. Hazır güzel bir yerdeyken, işimi devam ettirmek istiyorum. Mantık evliliği bana göre değil, aşk evliliğinden yanayım. Eğer mantık evliliği isteseydim diplomat erkek arkadaşım vardı, evlensem onunla evlenirdim" dedi.
Sahnede ve klip çalışmalarında iddialı kostümler giymesi hatırlatılınca Ebru Polat, "Benden daha iddialı kostümler giyen şarkıcılar var. Öyle giyinsem beni yerden yere vururlar ama onlar nedense dikkat çekmiyorlar, sanırım aura farkı var" ifadelerini kullandı.
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