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Ebru Polat yaz sezonunu Boğaz'da açtı!

Ebru Polat yaz sezonunu Boğaz'da açtı!

Şarkıcı Ebru Polat, önceki gün Arnavutköy açıklarına demirli bir teknede objektiflere takıldı.

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Eklenme Tarihi: 13-04-2018 10:05 - Güncelleme: 13-04-2018 10:05

Ebru Polat, yazın gelmesini, Ege ve Akdeniz sezonunun açılmasını bekleyemedi. Önceki gün İstanbul’da güneşli havayı görünce, Boğaz’a koştu.  Sık sık dans edip cep telefonu ile konuşan Ebru Polat, yolcu motorlarındaki vatandaşların meraklı bakışlarına hiç ama hiç aldırmadı.
 
SIK SIK DANS ETTİ
Sık sık dans edip cep telefonu ile konuşan Ebru Polat, yolcu motorlarındaki vatandaşların meraklı bakışlarına hiç ama hiç aldırmadı.
 

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Ebru Polat
EBRU POLAT KİMDİR?

Son dönem yaptığı paylaşımla adından söz ettiren Ebru Polat kimdir aslen nereli kaç yaşında? Ebru Polat sevgilisi var mı? Ebru Polat özel hayatı ve biyografisi internethaber'de. 2007 yılında piyasaya sürdüğü "&Cc

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