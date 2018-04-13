Ebru Polat yaz sezonunu Boğaz'da açtı!

Ebru Polat, yazın gelmesini, Ege ve Akdeniz sezonunun açılmasını bekleyemedi. Önceki gün İstanbul’da güneşli havayı görünce, Boğaz’a koştu. Sık sık dans edip cep telefonu ile konuşan Ebru Polat, yolcu motorlarındaki vatandaşların meraklı bakışlarına hiç ama hiç aldırmadı.



SIK SIK DANS ETTİ

Sık sık dans edip cep telefonu ile konuşan Ebru Polat, yolcu motorlarındaki vatandaşların meraklı bakışlarına hiç ama hiç aldırmadı.





